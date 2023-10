“Luani do të përballet me hienat”, Berisha qytetarëve: Kemi sakrifica për të bërë, i bindur në fitoren tonë

Ish-kryeministri, Sali Berisha tha se “Luani do të përballet me hienat” por pëerë këtë qytetarët kanë sakrifica për të bërë.

Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokrakike Berisha u shpreh se është i bindur se do të fitojnë dhe për këtë do të nisin dialogun me të gjitha segmentet e agresuara, do të shtojnë betejën në rrugë e në sheshe.

“Jam i bindur sot në fitoren tonë. Jam i bindur se demokratët do të triumfojnë. Kaluam një periudhë të vështirë por vuajtjet i bënë më të vendosur njerëzit dhe sot pas 2 vitesh jemi shumë më të vendosur se 2 viet më parë. Thirrja ime për të gjithë demokratët të mos lejojmë që kjo Dacibao të na shpërqëndrojë nga beteja pa kthim kundër Edi Ramës. Burra dhe gra, djem dhe vajza idealist janë misionar apo në rrugën e misionarëve. Misioni ynë është shpëtimi i Shqipërisë. Ne kemi bërë një punë shumë të mirë dhe këtë e vërteton agresioni i fuqishëm që na bëhet. Ne kemi nisur një proces bashkimi që nuk do ta frenojë me asgjë, pas bashkimit të bashkojmë të gjithë qytetarët. Agresioni i bëhet sot çdo qytetari që është në mëshirën e bandave, agresioni sot ju bëhet studentëve që paguajnë më shtrenjë tarifat, gjysmës së kombit shqiptarëve të Kosovës duke vepruar kundër qeverisë së tyre, çdo shqiptar që nuk është pjesë e sektit të rilindjes. Do të nisim dialogun me të gjitha segmentet e agresuara, do të shtojmë betejën në rrugë e në sheshe. Koalicion i përbashkuar I shqiptarëve. Luani do përballet me hienat. Ju po i përmbysni ata. Kemi sakrifica për të bërë se objeksionet do të jenë të shumta.”, tha Berisha.