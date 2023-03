LSI kërkesë urgjente Kuvendit: Të votohet një rezolutë për daljen e Shqipërisë nga Ballkani i Hapur

Numri dy i LSI, Petrit Vasili, në një status në rrjetin e tij social “Facebook” ka kërkuar që Kuvendi në mënyrë të menjëhershme të votojë një rezolutë për daljen e menjëhershme të Shqipërisë nga “Ballkani i Hapur”. Vasili akuzon Ramën se duke mbështetur Ballkanin e Hapur, është renditur në krah të Serbisë, që është i vetmi vend pro rus, duke i vendosur kështu një damkë të zezë Shqipërisë.

Sipas Vasilit, asnjë shqiptar nuk mbështet qëndrimin e Edi Ramës, i cili dëmton thellësisht interest e shqiptarëve.

Ai kërkon një rezolutë të qartë ku t’i kërkohët Edi Ramës dhe qeverisë daljën nga Ballkani i Hapur, anulimin e vendimeve të marra për këtë qëllim dhe ndërprerjen e çdo nisme të filluar që ka të bëjë me të., pasi vetëm kjo mund të vendosë në vend dinjitetin e nëpërkëmbur të Shqipërisë dhe rikonfirmohet qartë qëndrimi euroatlantik i vendit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Vasili shkruan se në çdo moment politika e jashtme e Shqipërisë është orientuar qartë drejt perendimit, paqes dhe respektimit te lirive dhe te drejtave themelore te popujve.

Vasili akuzon Ramën se nga kjo nismë, mijëra fermerë shqiptarë po i vuajnë dhimbjet në kurrizin e tyre.

“Kuvendi i Shqipërisë ka përgjegjesinë historike të mbrojë vendin dhe interesat e tij.

Kuvendi ka rastin të tregojë se përfaqeson interesat e shqiptareve dhe jo te Edi Ramës.

Kuvendi ka mundesinë t’i tregojë të gjithë opinionit botëror se shqiptarët duan paqen dhe demokracine. Kuvendi mund ta beje kete vetem duke votuar me 139 vota Rezoluten per daljen e menjehershme nga Ballkani i Hapur dhe kjo duhet bere tani sepse neser do te jete shume vone”, shkruan Vasili.