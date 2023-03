Lojë e re, ekip i vjetër/ Ja skuadra e kandidatëve socialistë për bashkitë

Kryesia e Partisë Socialiste do ta vulosë të shtunën skuadrën socialiste për 14 majin. Por ABC News ka mësuar pothuaj të gjithë listën e kandidatëve që do të futen në garë, për të cilën është punuar gjatë në selinë rozë, me sondazhe dhe testime. Por jo për të gjuthë emrat, vlejnë të njëjtat parime.

Tipari i përgjithshëm i kësaj liste është mungesa e risive. Edi Rama do të konkurrojë në masë dërrmuese me kryebashkiakët aktualë. Shembulli më i mirë për këtë është Tirana, ku debati nuk është më te kryetari sesa te Këshilli, Ndërsa në qark nuk ka dilema, nga Kamza e deri në Rrogozhinë.

Në Elbasan dominojnë të njëjtët emra, ndërsa për bashkinë e Gramshit garon Besjan Ajazi, një nga pak deputetët që Rama ka toleruar që të lënë përgjysëm mandatin e deputetit. Në Peqin, Bukurosh Maci është oferta e re e selisë rozë, ndërsa në Librazhd, trashëgimnia e Taulant Ballës, Kastriot Gurra nuk do të rikandidojë.

Emrat që po diskuton Damian Gjiknuri dhe Edi Rama, janë Mariglen Disha dhe Ermal Kurti. Deputeti tjetër që lë mandatin, Benet Beci po punon fort që ta fitojë Shkodrën, dhe aleatët në krah nuk po i mungojnë, përfshirë dhe Tom Doshin. Në Vaun e Dejës një tjetër i preferuar i PSD-së, do të kandidojë nën logon socialiste: Kristjan Shkreli. Të tjerët janë rikandidues.

Në qarkun Berat, veç tri rikandidimeve të Ervin Demos, Adriatik Memës dhe të përjetshmit Adriatik Zotkaj, janë ende të pavendosura garuesit për Kuçovën dhe Dimalin. Në qarkun Korçë nuk do të bëhen eksperimente. 6 bashki, 6 rikandidime. Madje as Gëzim Topciu në Maliq nuk do të rifreskohet, edhe pse tashmë karrikja e tij si kryebashkiak, ka kaluar moshën e një çerek shekulli.

Në Gjirokastër ka vetëm një emër të ri, në Libohovë, me Leonard Hiden. I gjithë qarku do të përsërisë ofertën e 2019-ës. Në qarkun Lezhë, i vetmi për të cilin po mendohet gjatë nëse do ta rikandidojnë apo jo është Ndrec Deda në Mirditë, ndërsa nuk ka supriza për Pjerin Ndreun dhe Majlinda Carën.

Në qarkun Kukës Safet Gjici dhe Rexhë Byberi do te përpiqen të rimbajnë karriget, por jo si ne 2019, kur fituan pa rivale, ndërsa Halit Muja është një kandidat i ri për Hasin. Qarku Dibër nuk kishte surpriza nëse Lefter Alla nuk do të ishte arrestuar nga SPAK. Në këto kushte, një emër i ri do kandidojë për Bashkinë Bulqizë. E sigurt është që për drejtuesit as emri i ri nuk është surprizë.

Pjesët bosh janë plotësuar edhe në qarkun Vlorë. Më shumë se sa eleminimi i paralajmëruar i Dritan Lelit, interesante është pyetja se kë përfaqësoin brenda socialistëve, kandidatura e re. Ambasadori aktual në Dubai, Ermal Dredha që pritet të jetë kandidati zyrtar i PS-së, thuhet se ka pas mbështetjen edhe te Gramoz Ruçit.

Hija e rëndë e ish senatorit të fundit ndjehet edhe në Sarandë, aty ku do të kandidohet Olti Caci, një sipërmarrës në fushën e hotelerisë. Selenicës do t’i prezantohet Dhimitër Kapaj, ndërsa në Himarë, Jorgo Goro do të rikandidojë, se paku deri sot, ku nuk është bërë publik një emër tjetër.

Me të njëjtat fytyra konkuron edhe qarku Durrës, me kampionët e Edi Ramës në Rindërtim, Emiriana Sako e Elton Arbana, ndërsa i pandarë ende është çështja e Krujës, mes Artur Bushit që sërish aspiron, dhe Rrahman Rrajës që nuk i hyri kurrë në sy Edi Ramës, por edhe SPAK-ut që nuk ka kursyer nga hetimet, apo burgu, nipat e tij.

E vetmja surprizë në Fier, ku 4 kryebashkiakët rikandidojnë, ishte bashkiaku i Mallakastrës Qerim Ismaili, të cilin gjykata speciale e dënoi pak më parë me 6 muaj burg.

TIRANË

Bashkia Tiranë – Erion Veliaj

Bashkia Kamëz – Rakip Suli

Bashkia Kavajë – Redjan Krali

Bashkia Vorë – Blerim Shera

Bashkia Rrogozhinë – Edison Memolla

ELBASAN

Bashkia Elbasan- Gledian Llatja

Bashkia Belsh – Arif Tafani

Bashkia Cërrik – Andis Sala

Bashkia Gramsh – Besjan Ajazi

Bashkia Librazhd – Mariglen Disha/Ermal Kurti

Bashkia Prrenjas – Nuri Belba

Bashkia Peqin- Bukurosh Maci

BERAT

Bashkia Berat – Ervin Demo

Bashkia Kuçovë – E papërcaktuar

Bashkia Poliçan – Adriatik Zotkaj

Bashkia Skrapar – Adriatik Mema

Bashkia Ura Vajgurore – E papërcaktuar

DIBËR

Bashkia Bulqizë – E papërcaktuar

Bashkia Peshkipi – Rrahim Spahiu

Bashkia Klos – Ilmi Hoxha

Bashkia Mat – Agron Malaj

VLORË

Bashkia Vlorë – Ermal Dredha

Bashkia Selenicë – Dhimitwr Kapaj

Bashkia Delvinë – Majilinda Qilimi

Bashkia Finiq – Kristo Kiço

Bashkia Himarë – Jorgo Goro

Bashkia Konispol – E papërcaktuar

Bashkia Sarandë – Olti Caci

KORÇË

Bashkia Korçë – Sotiraq Filo

Bashkia Kolonjë – Erion Isai

Bashkia Devoll – Eduard Duro

Bashkia Maliq – Gëzim Topçiu

Bashkia Pogradec – Ilir Xhakolli

Bashkia Pustec – Pali Kolefski

FIER

Bashkia Fier – Armando Subashi

Bashkia Divjakë – E papërcaktuar

Bashkia Lushnje – Eriselda Sefa

Bashkia Mallakastër – Qerim Ismailaj

Bashkia Patos – E papërcaktuar

Bashkia Roskovec – Majlinda Bufi

GJIROKASTËR

Bashkia Gjirokastër – Flamur Golemi

Bashkia Tepelenë – Tërmet Peçi

Bashkia Dropull – Dhimitraq Toli

Bashkia Këlcyrë – Klement Ndoni

Bashkia Libohovë – Leonard Hide

Bashkia Memaliaj – Gjolek Guci

Bashkia Përmet – Alma Hoxha

DURRËS

Bashkia Durrës – Emiriana Sako

Bashkia Krujë – E papërcaktuar

Bashkia Shijak – Elton Arbana

SHKODËR

Bashkia Shkodër – Benet Beci

Bashkia Fushë-Arrëz – Franc Tuci

Malësi e Madhe – Tonin Marinaj

Bashkia Pukë – Gjon Gjonaj

Bashkia Vau i Dejës – Kristjan Shkreli

KUKËS

Bashkia Has – Halit Muja

Bashkia Kukës – Safet Gjici

Bashkia Tropojë – Rexhe Byberi

LEZHË

Bashkia Kurbin – Majlinda Cara

Bashkia Lezhë – Pjerin Ndreu

Bashkia Mirditë – E papërcaktuar