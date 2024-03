Rama nga baza e NATO-s në Kuçovë: Dikur "të vdekurit kërcenin nga gëzimi për vizitën e Hrushovit"

Kryeministri Edi Rama e ka nisur fjalën e tij në ceremoninë e hapjes së bazës ajrore të NATO-s në Kuçovë me një shkrim të gazetës “Zëri i Popullit”, fiks 70 vjet më parë, teksa vendin e vizitonte udhëheqësi sovjetik, Hrushovi.

“Jam këtu si përfaqësues i një gjenerate tjetër që pa ndryshimet demokratike. Po i referohem një fragmenti të Zërit të Popullit në maj të 1954-ës kur në Shqipëri erdhi udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik. Gazeta shkruante; të vdekur po kërcenin nga gëzimi dhe lulet atë maj kishin çelur me herët për të pritur Hrushovin”, tha Rama.

Sipas tij “në atë kohë Shqipëria në këtë bazë që rihapet sot, konsiderohej si vend strategjik i perandorisë sovjetike përballë botës perëndimore. Këtu në Kuçovë ishin sistemuar një numër jo i vogël avionësh bombardues. Lufta do të niste me bombardimin e Vjenës, Shtutgartit. Sot jemi në anën tjetër. Shqipëria mirëpret aleatët e saj dhe partnerët në një aleancë që është aleancë vlerash në mbrojtje të paqes dhe demokracisë”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Shqipëria gjendet në anën tjetër, duke mirëpritur me respekt aleatët e saj dhe partnerë, në një aleancë që është së pari aleancë vlerash për garantimin e paqes. Jam i lumtur që një punë e nisur prej kohësh, arriti të përfundojë. Këtu me ne janë miq, aleatë. Falënderoj ministrin e Mbrojtjes së Italisë, që ka ardhur me disa avionë me vete.

Falënderoj miqtë turq, që për 3 dekada e mbajtën gjallë frymën e kësaj dekade. Një bazë, që është një tjetër element sigurie për rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor, që e dimë është jo pak i rrezikuar nga Federata Ruse. Riaktivizimi i këtij aeroporti është vazhdim i rritjes së flotës sonë ajrore.

Falenderoj banorët e zonës, për durimin që kanë treguar. Uroj që kjo bazë të sjellë për ta, mundësi të reja punësimi.

E fundit, dua t’i shpreh falënderim të gjithë atyre që kontribuan, duke nisur nga aleatët tanë të NATO-s, me shpresën dhe besimin që kjo bazë e re, do të shoqërohet në vitet në vijim, nga baza e re detare e NATO-s në Porto Romano. Jemi besimplotë se së shpejti do t’i gëzohemi lajmit të përfshirjes së këtij projekti në planet e Aleancës. Urim për shëndet të gjitha Forcave tona të Armatosura, që dita ditës e bëjnë Shqipërinë më krenare”.

Hapja e bazës së NATO-s në Kuçovë, Rama: Ballkani i rrezikuar nga ambicia e Rusisë

Kreu i qeverisë, Edi Rama i pranishëm në ceremoninë e hapjes së bazës ajrore të NATO-s në Kuçovë u shpreh se sot jetojmë në një epokë tjetër dhe Shqipëria pret me krenari dhe respekt aleatët e saj dhe partnerët.

Rama: Jam i lumtur që një punë e nisur prej shumë kohësh, arriti të përfundojë dhe këtu bashkë me ne janë edhe plot miq, partnerë, aleatë. Kjo bazë është e transormuar dhe e gatshme si një bazë e re e NATO-s me një rëndësi që i tejkalon kufijtë e Shqipërisë.

Kjo është një bazë e cila është element sigurie për rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor, i cili e dimë mirë se është një rajon jo i parrezikuar nga kërcënimi dhe ambiciet e Federatës Ruse. Riaktivizimi i këtij aeroporti ushtarak është pjesë e ripërtëritjes dhe rritjes së mëtejshme cilësore të flotës tonë ajrore.

Dy helikopterët e rij Black Hawk dhe dronët Bayraktar janë pjesë e një rritjeje që do të vazhdojë. Uroj shumë që baza e NATO-s të sjellë për banorët e zonës mundësi të reja punësimi si dhe mundësi tëreja për gjithë zinxhirin e shërbimeve.

Inagurimi i bazës ajrore në Kuçovë, De Lara: Shqipëria e mbrojtur nga mburoja e NATO-s

Komandanti i qendrës së operacioneve ajrore të kombinuara të NATO-s, Lieutenant General Juan Pablo Sanchez De Lara tha se hapja e bazës ajrore të NATO-s në Kuçovë rikonfirmon edhe një herë rëndësinë e Shqipërisë brenda Aleancës. Në fjalën e tij De Lara tha se vendi ynë do të ndihet më i mbrojtur brenda e Aleancës dhe premtoi se vendet e NATO-s do të vijojnë të qëndrojnë krah për krah.

De Lara: Shqipëria është integruar plotësisht në sistemin e mbrojtjes ajrore të NATO-s në 2018. Përfshirja e Shqipërisë është simbol i kontributit të saj në këtë pjesë të aleancës dhe kjo dëshmon unitetin e NATO-s. Duke punuar së bashku ne garantojmë sigurinë për njerëzit tonë, ecuri dhe gjithashtu duke ndërtuar solidaritet dhe besim të ndërsjelltë, dy instumente kryesore në NATO.

Aleanca e NATO-s garanton në mënyrën më të mirë sigurinë e hapësirës ajrore. Përurimi i bazës ajrore në Kuçovë dëshmon se Aleanca jonë është e angazhuar mjaft në këtë rajon. Nëse hedhim sytë reth nesh, ëshët e dukshme se Shqipëria është më shumë se kurrë e gatshme që të marrë më shunmë përgjegjësi që të mbrojë sigurinë dhe paqen.

Kjo bazë do të jetë në përputhje me standardet e NATO-s. Këto instalime ndihmojnë që ne të kemi më tepër mundësi dhe gatishmëri ushtarake. Duhet të jemi të gatshëm edhe për planet dhe operacionet e NATO-s. Shqipëria do të jetë edhe më e sigurt dhe e mbrojtur brenda NATO-s. Së bashku do të qëndrojmë krah njëri-tjetrit.

Hapet baza e NATO-s në Kuçovë, shefi i Shtabit të FA: E vetmja në Ballkanin Perëndimor!

Gjeneral Major, Arben Kingji, shef i Shtabit të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, tha se baza e Kuçovës do të jetë një vlerë e shtuar në mbrojtjen tonë.

‘Është një ngjarje e shënuar për FA dhe vetë aleancën. Sot afrohet një vlerë e shtuar në infrastrukturën tonë të mbrojtjes. Në një epokë të karakterizuar nga sfida komplekse nevojat për infrastrukturë të qëndrueshëm dhe bashkëkohorë është bërë më e nevojshme se kurrë.

Gjithashtu baza ajrore Kuçovë e vetmja në Ballkanin Perëndimor, do të mbështesë në operacionet e vendeve të aleancës, patrullimin e hapësirës ajrore. Porti Ri i Porto Romanes do të rrisë ndjeshëm kapacitete tona detare. Do të sigurojë hapësira të nevojshme për pritjen e vendeve të aleancës. Paralelisht FA janë futur në një proces modernizimi. Do të rrisim prezencën në Rumani, Kosovë dhe Bosnje Hercegovinë.’- tha Kingji.

Hapet baza e NATO-s në Kuçovë, ministri Peleshi: Aset për gjithë rajonin

Ka nisur në Kuçovë ceremonia e çeljes së bazës ushtarake të NATO-s. Të pranishëm janë krerët e shtetit, duke filluar nga kryeministri Edi Rama, te presidenti Bajram Begaj.

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka hapur ceremoninë e inaugurimit të bazës ajrore të NATO-s në Kuçovë. Në fjalën e tij, ministri Peleshi deklaroi rihapjen zyrtare të bazës së Kuçovës e cila përbën një prej investimeve më madhore.

Peleshi: Ndjenja e krenarisë që sot provojmë është mëse e dukshme. Jo vetëm për faktin që një ekip ka punuar ditë e natë për këtë bazë, por edhe për faktin që një vend i vogël si Shqipëria ka nderin dhe privilegjin t’i ofrojë Aleancës këtë aset të vyer në skemën e saj të mnrojtjes kolektive. Edhe koha që në Kuçovë të ndihet jehona e avionëvë të NATO-s, Kuçova do të shëbrejë si baza kryesore për forcat tona ajrore.

Konsiderojeni këtë bazë si një pikë kyçe për misionet tuaja. Gjithashtu kjo baë ka kapacitetet për të mbështëtur operacionet tona të përbashkëta bë përballje me fatkeqësitë natyrore. Ndihma dhe mbështetjs që mund të japë për vendet fqinjë na bënë të ndihemi më të vlefshëm se kurrë më parë.

Peleshi u ndal te agresioni rus në Ukrainë dhe tha se lufta tronditi bindjen që siguria në shekullin ku jetojmë është e pacenuesh,e. Ai bëri thirrje për të qenë të përgatitur dhe theksoi se Shqipëria do të jetë e gatshme aty ku koha do ta kërkojë.

Gjatë ceremonisë pritet të mbajnë fjalën, Rama, Begaj, ministri i Mbrojtjes NIKO Peleshi dhe kryeparlamentarja Lindita Nikolla.

” Hapet baza ajrore e NATO-s, me infrastrukturë moderne për flotën tonë të helikopterëve e dronëve të armatosur dhe avionët luftarakë të Aleancës, e cila do të shërbejë edhe për të çuar në një tjetër nivel përgatitjen e aviatorëve tanë, ndërkohë që i jep vendit tonë një rëndësi të re gjeostrategjike”, shkruan kryeministri Rama.

AGJENDA

07:45 Nisja për në Bazën Ajrore Kuçovë

09:30 Mbërritja në Bazë

10:10 Mbërritja e autoriteteve të larta shtetërore dhe të huaja

10:25 Fillimi i ceremonisë

10:30 Fjala e përshëndetëse e Ministrit të Mbrojtjes Niko PELESHI

10:35 Fjala përshëndetëse e Shefit të Shtabit të Përgjithshëm Gjeneral Major Arben KINGJI

10:40 Fjala përshëndetëse përfaqësueses së NSPA Stacy. A. CUMMINGS

10:45 Fjala përshëndetëse NATO CAOC Torrejon Commander, Lieutenant General Juan

Pablo Sanchez DE LARA

10:50 Fjala përshëndetëse e të Ngarkuarit me Punë të Ambasadës Ameriakne David ËISNER

10:55 Fjala përshëndetëse e Ministrit Turk të Mbrojtjes Yaşar GÜLER

11:00 Fjala përshëndetëse e Ministrit Italian të Mbrojtje Guido CROSETTO

11:05 Fjala përshëndetëse e Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë Edi RAMA

11:15 Fjala përshëndetëse e Kryetares se Parlamentit Lindita NIKOLLA

11:20 Fjala përshëndetëse e Presidentit të Republikës së Shqipërisë Bajram BEGAJ.