“Jutarnji List”: Masa ekstreme sigurie për ndeshjen Shqipëri-Serbi

Në prag të sfidës Skënderbeu-Dinamo Zagreb, mediat kroate bëjnë një vëzhgim të detajuar rreth kushteve të sigurisë që ofrohen në vendin tonë. Në një shkrim deri diku tendencioz për shkak të mungesës së theksuar të informacionit, gazeta “Jutarnji List” u referohet frikës së serbëve për takimin eliminator që do të luhet pas rreth pak muajsh në Elbasan. “Goditje me armë zjarri, kësaj i tremben tifozët e Serbisë në ndeshjen kundër Shqipërisë”, është titulli i shkrimit që nis me prezantimin e masave që po merr Qeveria Shqiptare në kuadër të kësaj sfide.

“Pas asaj që ndodhi në Beograd, në Shqipëri po marrin të gjitha masat për ta transformuar Elbasanin në një qytet të izoluar nga forcat e sigurisë. Ushtria është ngritur në këmbë dhe ndoshta këto janë masa edhe më të rrepta se ato që u morën për vizitën e Presidentit Amerikan George W. Bush”, shton e përditshmja me qendër në Zagreb. Më tej ajo shton se pas fitores që Shqipëria arriti ndaj Serbisë, kishte edhe nga ata tifozë që festuan me të shtëna armësh dhe serbët i tremben pikërisht kësaj. Një shkrim që kërkon të hedhë dritë mbi situatën e sigurisë në vendin tonë, por aspak i thelluar dhe ndoshta i pamenduar mirë nga gazeta kroate që gjithsesi nuk u bie këmbanave të alarmit për ndeshjen mes Skënderbeut dhe Dinamos së Zagrebit./ssport