Lirohet nga burgu ish-kryetari i bashkisë së Himarës, Jorgo Goro lë qelinë pas 2 viteve izolim

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 12:07
Politikë

Ish-kryebashkiaku i Himarës, Jorgo Goro është liruar nga burgu pasi ka përfunduar dënimin me 2 vite e 21 ditë burgim.

Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar e ka dënuar me dy vite burg, ish-kryebashkiakun e Himarës, Horgo Goro në korrik të këtij viti, por sipas përllogaritjeve dënimi i tij tashmë ka përfunduar pasi ndodhet në izolim për më shumë se dy vite.

Po ashtu gjykata i ka hequr të drejtën për të mbajtur funksione publike për pesë vite.

Goro, akuzohet për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, kryer 2 herë, dhe “Refuzim për deklarimin, mosdeklarimin, fshehjen ose deklarimin e rreme të pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publike”.

Gjtihashtu ish-kryebashkiakut të Himarës i janë konfiskuar dy pronat qe do të kalonin për investime strategjike. Rreth 10 mijë metra katror në total ne zonën e Dhërmiut.

