LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lirimi i hapësirave publike, Rama paralajmëron edhe heqjen e karrigeve pas heqjes se tendave

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 20:00
Politikë

Lirimi i hapësirave publike, Rama paralajmëron edhe heqjen e

Kryeministri Edi Rama përmes një reagimi në Facebook ka paralamëruar për heqjen e karrigeve pas heqjes se tendave, në kuadër të lirimit të hapësirave.

Rama shprehet se vendi ynë do të zëvendësojë çdo karrige me nga një pemë të re në hapësira publike,

“Atyre që shqetësohen për karriget u them bëni durim, shpejt u vjen radha së bashku me kushtet e reja për vendosje karrigesh jashtë, por si fillim mund të them se për çdo karrige në hapësirën e kufizuar publike, do të duhet të kontribuohet me një pemë në Fondin e Gjelbërt që do të krijojë qeveria e re”, shkruan Rama.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion