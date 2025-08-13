"Liria e gazetarëve të mos cënohet", zyra e BE në Tiranë: Po ndjekim nga afër situatën tek "News24"
Delegacioni i Bashkimit Europian reagoi diten e sotme ne lidhje me situaten tek News 24, ku godina e televizionit eshte marre ne zoterim nga kompania shteterore KAYO qe prej dites se shtune.
Si rrjedhoje sinjali dhe transmetimet televizive te kanalit informativ jane nderprere.
Reagimi i zyres se BE ne Tirane:
Ne po ndjekim nga afër situatën lidhur me Focus Media Group dhe mediat e saj.
Mosmarrëveshjet midis të gjitha palëve të përfshira duhet të zgjidhen duke respektuar plotësisht ligjshmërinë dhe procedurat e rregullta ligjore.
Në këtë kontekst, është e rëndësishme që çdo veprim i ndërmarrë të mos cenojë mundësinë e gazetarëve për të ushtruar lirinë e tyre në përcjelljen e informacionit dhe për të ruajtur konfidencialitetin e burimeve të tyre.
Këto janë aspekte thelbësore të lirisë dhe pluralizmit të medias, që janë kritike për garantimin e shtetit të së drejtës.