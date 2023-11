“Lefter Koka është në gjendje të rënduar shëndetësore”, avokati i ish-ministrit: E padrejtë, do të dëgjoni fakte dhe të vërteta që…

Avokati i Lefter Kokës, ka reaguar ditën e sotme në një deklaratë për mediat, ku tha se është e padrejtë që Koka të mbahet në paraburgim pasi është në gjendje të rënduar shëndetësore.

Më tej paralajmëroi se në dritë do të dalin fakte dhe të vërteta që nuk janë dëgjuar.

“Sot ishte kërkesa e dytë që ka bërë Koka për zëvendësim e masës së sigurimit. Ai është në kushte të rënduar shëndetësore.

Gjykata vendosi ta rrëzojë. Gjendja e Kokës nuk mund të vazhdojë të mbahet në paraburgim, por gjykata vendosi ta rrëzojë dhe mesa duket vendosur të marrë rolin e mjekëve.

Seanca e ardhshme është në datë 7 nënor. Ne si ekip ligjor do të kërkojmë që çështja të shkojë në gjyq në themel, nuk mund të vazhdojë të jetë i vetmi person në burg. Sot duhet të ishte i lirë.

Procesi që do të zhvillohet tani do të jetë i hapur. Do të dëgjoni më shumë përveç akuzave politike.

Është vërtet i sëmurë por është ende gjatë. Do të dëgjoni fakte dhe të vërteta që nuk i keni dëgjuar deri tani”, tha ai.