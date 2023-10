“Laro, plehra janë”/ Andi Bushati nuk përmbahet, përplaset me Zhejin

Një përplasje e fortë ka ndodhur mes analistit Andi Bushati dhe Artur Zhejit, të cilët kanë diskutuar për akuzat e SPAK ndaj ish kryeministrit Sali Berisha.

I ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” me Ylli Rakipin Zheji tha se pas mbrojtjes së Berishës, ata që do të kapen nga kallëzimi do të thonë se akuzohen nga larot e SPAK-ut.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i Andi Bushatit i cili është shprehur se ata janë treguar laro dhe plehra me të.

Pjesë nga debati.

Artur Zheji: Strategjia mbrojtëse e avokatëve të Doktorit është procedurializmi.

Praktikisht ka një paranojë që e ka bërë SPAK-u këtë për të krijuar një incident procedurial. Më duket në kufirin e paranojës dhe ireales. Avokatët po ndërtojnë një strategji për të bërë çështje këtë gjë për të mbrojtur kushtetutën me këtë gjë, me përmbajtjen e dosjes.



Doktori e ka thënë se është kundër mburojës, imunitetit, dhe unë jam kundër kësaj se ja se ku është rasti me deputetë pa imunitet. Pasi Doktori bëri avokatin e dhëndrit në dy ditët e para, ne po merremi me analizën e SPAK-ut. Nesër prapa prangave të SPAK-ut, ata që do të kapen do të thonë larot e SPAK-ut.

Andi Bushati: Kur janë laro, ashtu janë. Ashtu janë sjellë me mua. Si laro sillen ata, si plehra.

Artur Zheji: Kjo mbrojtja që po bën doktori nuk është ligjore, por është politike.

Andi Bushati: Këta po sillen me keq se drejtësia e Alush Dragoshit që futi Fatos Nanon në burg.