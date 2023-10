Lapaj u përgjigjet sulmeve të Kokalarit/ “Nuk merrem me të, se nuk e konsideroj”

Pas sulmeve kundër PD-së, FRPD-së, duket se shënjestra e radhës e Evi Angelakis, Evis Kokalari apo Evi Kokalarit është Adriatik Lapaj dhe lëvizja e tij “Shqipëria bëhet”.

Në deklaratat apo postimet e saj, ajo e sulmon duke thënë se kjo lëvizje nuk është transparente me fondet e saj.

Këtyre sulmeve u është përgjigjur themeluesi i lëvizjes “Shqipëria bëhet”, Adriatik Lapaj.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjatë një interviste në "Euronews", Lapaj u shpreh se të gjitha shpenzimet janë me faturë dhe në rast se ka ndonjë paqartësi për të ardhurat e tij t’i adresojë zyrtarisht.

Ndër të tjera Lapaj theksoi se nuk merret më me Kokalarin pasi nuk e konsideron.

“Ky është një bashkim njerëzish, profesionistësh, të cilët janë të realizuar në fushat e tyre. Deri më tani kjo lëvizje është mbajtur me vetëfinancimet e themeluesve. Ky është momenti i parë, gjatë kësaj jave ne do të publikojmë web-in, në organe zyrtare, ku do të jetë edhe mundësia e financimit nga palë të treta.

Deri më tani lëvizja është mbajtur me financimet e themeluesve. Nëse zonja Kokalari ka ndonjë paqartësi për të ardhurat e mia apo të themeluesve të tjerë t'i adresojë zyrtarisht, janë të gjitha me fatura. Qenka shqetësuar shumë zonja Kokalari për aftësinë tonë paguese të zyrave, nuk shqetësohet se ku shkojnë 6 miliardë euro në vit buxhet i shtetit shqiptar.

Unë nuk merrem më me zonjën Kokalari se nuk e konsideroj. Unë s’mund të them më shumë janë lekët e mia, të Gysit, të Edlirës, të Florit. Mund të them më shumë se kaq? Janë harxhuar kostot e zyrave, që janë më shumë se ç’tha ajo. Janë 2800 euro qiratë e zyrave të 'Shqipëria Bëhet', të paguara me bankë."

I pyetur nëse ka mbështetjen e amerikanëve, Lapaj tha se këtë gjë ai nuk e ka përmendur në asnjë moment. Ndërkohë për pretendimet e Evi Kokalarit se ai shtiret duke pretenduar se ka Amerikën pas vetes, Lapaj tha:

“Shtirem unë! Ku e keni dëgjuar, më gjeni një sekuencë kur e kam thënë?! Unë nuk merrem me ëndrrat e njerëzve. Unë nuk e kam pretenduar ndonjëherë. Unë besoj fort se Shqipëria bëhet nga shqiptarët, ose zhbëhet nga shqiptarët”, tha Adriatik Lapaj.

Pas sulmeve kundër PD-së, FRPD-së, duket se shënjestra e radhës e Evi Angelakis, Evis Kokalari apo Evi Kokalarit është Adriatik Lapaj dhe lëvizja e tij “Shqipëria bëhet”.

Në deklaratat apo postimet e saj, ajo e sulmon duke thënë se kjo lëvizje nuk është transparente me fondet e saj.

Këtyre sulmeve u është përgjigjur themeluesi i lëvizjes “Shqipëria bëhet”, Adriatik Lapaj.

Gjatë një interviste në "Euronews", Lapaj u shpreh se të gjitha shpenzimet janë me faturë dhe në rast se ka ndonjë paqartësi për të ardhurat e tij t’i adresojë zyrtarisht.

Ndër të tjera Lapaj theksoi se nuk merret më me Kokalarin pasi nuk e konsideron.

“Ky është një bashkim njerëzish, profesionistësh, të cilët janë të realizuar në fushat e tyre. Deri më tani kjo lëvizje është mbajtur me vetëfinancimet e themeluesve. Ky është momenti i parë, gjatë kësaj jave ne do të publikojmë web-in, në organe zyrtare, ku do të jetë edhe mundësia e financimit nga palë të treta.

Deri më tani lëvizja është mbajtur me financimet e themeluesve. Nëse zonja Kokalari ka ndonjë paqartësi për të ardhurat e mia apo të themeluesve të tjerë t'i adresojë zyrtarisht, janë të gjitha me fatura. Qenka shqetësuar shumë zonja Kokalari për aftësinë tonë paguese të zyrave, nuk shqetësohet se ku shkojnë 6 miliardë euro në vit buxhet i shtetit shqiptar.

Unë nuk merrem më me zonjën Kokalari se nuk e konsideroj. Unë s’mund të them më shumë janë lekët e mia, të Gysit, të Edlirës, të Florit. Mund të them më shumë se kaq? Janë harxhuar kostot e zyrave, që janë më shumë se ç’tha ajo. Janë 2800 euro qiratë e zyrave të 'Shqipëria Bëhet', të paguara me bankë."

I pyetur nëse ka mbështetjen e amerikanëve, Lapaj tha se këtë gjë ai nuk e ka përmendur në asnjë moment. Ndërkohë për pretendimet e Evi Kokalarit se ai shtiret duke pretenduar se ka Amerikën pas vetes, Lapaj tha:

“Shtirem unë! Ku e keni dëgjuar, më gjeni një sekuencë kur e kam thënë?! Unë nuk merrem me ëndrrat e njerëzve. Unë nuk e kam pretenduar ndonjëherë. Unë besoj fort se Shqipëria bëhet nga shqiptarët, ose zhbëhet nga shqiptarët”, tha Adriatik Lapaj.