Lapaj “shënjestron” Bashën/ “Kur kishte në dorë hapjen e listave, nuk e bëri”

Themeluesi i lëvizjes "Shqipëria Bëhet", Adriatik Lapaj ka folur për qëllimet e tij në politikë, duke thënë se nuk kërkon mandate, por që Shqipëria të Bëhet.

I ftuar në emisionin “Zonë e Lirë” me gazetarin Arian Çani, Lapaj tha se nëse nuk do të ketë reflektim nga qeveria atëherë do të ketë përballje politike në zgjedhje.

“Nuk po kërkoj mandate, unë po them hajde bëhemi bashkë të gjithë. Unë dua që kjo të bëhet. Nëse nuk kjo nuk reflektohet atëherë do të përballemi, politikisht në zgjedhje. Gur gur bëhet mur”, tha Lapaj.

Ndër të tjera, Lapaj ka deklaruar se është pro hapjes së listave dhe populli duhet të jetë në këmbë për të lejuar votën e emigrantëve.

Sipas Lapajt pikërisht në këtë moment do të ketë përballje masive.

“Stacioni i parë ka një vendim që i detyron për të hequr herësin për ta hapur listat. Ka një tjetër vendim që i detyron brenda 12 muaj që i detyron të zgjidhin çështjen e votës së emigrantëve. Aty do të nisin përballjet masive. E ka marrë Kushtetuesja të dyja vendimet . Pritet të mbledhin komisionet parlamentare.

Populli duhet të jetë në këmbë për të lejuar votën e emigrantëve. Kjo është një çështje numrash.

Edhe socialisti i ndershëm nuk merret në konsideratë. Duke mos pasur opozitë, nuk iu duhet as mbështeteje e anëtëreve të tyre.

Pse duhet të mos ketë garë.Politika është rrotacion, stafetë”, tha Lapaj.

Nga ana tjetër ka shënjestruar dhe Lulzim Bashën, duke nënkuptuar faktin se po kopjon kauzat e lëvizjes së tij.

“Hapjen e garës atëherë kur e kishte në dorë nuk e bënte. Kam qenë një nga ata që kam mbledh firma, votoi kundër listave të hapura”, tha Lapaj.