LaCivita në fushatën e Berishës: PS kërkon të burgosë opozitën, por do dështojë

PD ka çelur zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 Majit me një miting që po mban në sheshin ”Nënë Tereza” në Tiranë. Kreu i PD Sali Berisha mbërriti i shoqëruar nga këshilltari amerikan Chris LaCivita.

Kolona zanore që ka shoqëruar Berishën dhe mesa duket do shoqërojë të gjithë fushatën e koalicionit “PD- Aleanca për Shqipërinë Madhështore”, ishte kënga e famshme e filmit Rocky Balboa, Survivor Eye of the tiger.

Në fjalën e tij, Chris LaCivita tha:

"Në 2025, këtu në Shqipëri, socialistët duan të burgosin të gjithë opozitën. Do të dështojnë. Pse? Sepse nuk kanë çfarë të thonë për dështimet e 12 viteve. 12 vite krim, 12 vite drogë dhe për 12 vjet 1 milionë shqiptarë janë larguar nga vend. 12 vite dështim ekonomik.

Pse të votosh për një parti që kanë shtuar problemet. Votoni doktor Berishën, jepini vendit një mundësi".