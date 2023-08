“La Repubblica”: Misteri i takimit Rama-Meloni-Blair në Vlorë

Një helikopter ulet në një fushë të gjelbër (futbolli) të Himarës, në prefekturën e Vlorës. Ish-kryeministri britanik Tony Blair, i cili ka një marrëdhënie konsulence me kryeministrin shqiptar Edi Rama zbret prej tij. Videoja duhet të jetë e datës 13 gusht. Ajo u publikua disa ditë më parë nga faqja Ora News dhe nga gazeta të tjera shqiptare dhe më pas u mor edhe nga italianët e Dagospia.

Më pas mësuam se edhe Giorgia Meloni do vizitonte Vlorën një ditë pasi “teoricieni i Rrugës së Tretë” mbërriti në Shqipëri me një helikopter të vënë në dispozicion nga ushtria shqiptare. Të dy janë të ftuar të kreut të qeverisë shqiptare. Lajmi qëndron në koincidencën e dy vizitave dhe në mospërmendjen e një takimi mes kryeministres italiane dhe Blerit, në vilën e Ramës, mbrëmjen e 15 gushtit.

Nuk është e lehtë të zbulosh këto pushime gushti të Melonit, të ndara midis një lokacioni luksoz dhe shumë të blinduar në Ceglie Messapica, fermës Beneficio dhe një vizite private të paprecedentë dhe të mjegullt në rezidencën e një kryeministri të huaj, të shoqëruar nga familja e saj pa pasur detaje që shpjegojnë rëndësinë politike apo indikacione të tjera mbi çështjet mbi të cilat mund të jetë diskutuar.

Me pak fjalë, mund të rreshtojmë vetëm disa fakte me një premisë. Kryeministrja italiane ka treguar se nuk i pëlqen vëmendja mediatike rreth pushimeve të saj (mjaft e rezervuar në krahasim me disa nga paraardhësit e saj, nga Silvio Berlusconi te Matteo Renzi). Dhe me të vërtetë, në një intervistë më 14 gusht dhënë për 3 gazeta, përfshirë “La Repubblica” ajo u ankua për një filmim me dron në rezidencën e saj të pushimeve.

Por le të kthehemi te lajmet. Më 14 gusht Meloni pranoi ftesën e Ramës dhe shkoi në Shqipëri. Në fillim, versioni që doli ishte se ajo do të arrinte në brigjet shqiptare në bordin e një skafi privat në pronësi të Pippo L’Abbate, një miku të saj sipërmarrës nga Polignano. Në orët në vijim, mëngjesin e datës 14, burime pranë saj raportuan se në vend të kësaj ajo shkoi në Vlorë me traget. 6 orë e gjysmë udhëtim.

Megjithatë, asnjë foto apo imazh i pranisë së tij në bord nuk qarkullon në rrjet edhe pse trageti është i mbushur nga mijëra turistë italianë që kanë zgjedhur vendin e Ramës si destinacion pushimi këtë vit. Megjithatë, ka një video të kryeministrit shqiptar i cili e pret atë në mol në portin e Vlorës. Ndërkohë, mediat shqiptare – të njëjtat që publikuan videon e mbërritjes së Bler – pretendojnë se Meloni është duke vizituar Vlorën “me një automjet privat”. Pastaj, për dy ditë, çdo gjë është konfidenciale dhe asnjë njoftim zyrtar. E vetmja është ajo e lëvizjes së kryeministres me një varkë përgjatë bregdetit shqiptar.

Meloni ndodhet në Shqipëri që prej 14 gusht. Dhe që po lëviz me një varkë private. Mund të kthehet dot në Itali me një motobarkë? Ndoshta ajo i përket të njëjtit sipërmarrës me të cilin ndanë pushimet së bashku me familjet e tyre përkatëse.

Kur do të jetë rikthimi në Itali? Deri dje pasdite, asnjë konfirmim apo pamje në Pulia. Sipas disa burimeve, kthimi ishte planifikuar për ditën e sotme. Sipas të tjerëve edhe nesër. Edhe formati i misionit (të gjatë) shqiptar është jozyrtar. Sigurisht që me të janë partneri i saj Andrea Giambruno dhe vajza Ginevra. Të pranishëm janë edhe motra e saj Arianna dhe bashkëshorti i saj Francesco Lollobrigida, ministër i Bujqësisë, protagonisti i ditëve të fundit i një për shkak të një deklarate për shqiptarët ndaj një fotoje ironike nga Rama në rrjetet sociale.

As takimi me Bler nuk konfirmohet, të themi të drejtën. Ose më mirë: nuk ka asnjë komunikim zyrtar, si për çdo gjë tjetër. Ish-kryeministri britanik prej disa kohësh – dhe për çështje shumë të mprehta – bashkëpunon me liderin shqiptar. Takimi mund të jetë bërë në një nga rezidencat e Ramës. Natyrisht, Meloni e përmendi në vitin 2020 në një intervistë për “La Stampa”: “Evropa nuk përfundon me dy opsione, të dalësh ose të biesh në gjunjë. Unë përfaqësoj rrugën e tretë të Blair të krahut të djathtë, jam në Evropë me partitë që ndajnë një model konfederal”. /La Repubblica.