Këlliçi nuk tërhiqet nga gishtat e mesit: Pa etikë kundër korrupsionit

Posteri nëpër rrugët e Tiranës, me dy gishtat e mesit lartë, ngjalli jo pak reagime e polemika nga kryeqytetasit, por Belind Këlliçi thotë se nuk do të tërhiqet. Ai, siç u tha banorëve të njësisë 7 në Tiranë, është i vendosur të luftajë korrpsionin në bashki, në cdo mënyrë, etike dhe jo etike.

“Ai posteri im i gishtave i ka mërzitur shumë njerëzit…i ka mërzitur shumë që unë i kam nxjerr zemrën qytetarëve, dhe i kam nxjerr gishtin korrupsionit. Janë mërzitur të gjithë hipokritët që jetojnë në Tiranë, që punojnë në Tiranë. Analistët e mediave, që mbrojë nga mëngjesi deri në darkë korrupsionin, që mbrojnë inceneratorët fantazëm, që janë të gatshëm të thonë se kanë hypur në trenin elektrik të Erion Veliajt, që janë të gatshëm të dalin në media dhe të na numërojnë 1 milion pemët e Erion Veliajt. Sistemi që është ngritur sot në Tiranë, që është krejt i kalbur, korruptiv, i bazuar në lidhjet më okulte të kryetarit të Bashkisë me Ndraghetën italiane, të kryetarit të bashkisë me mafien e ndërtimit, ne bashkë do ta zhbëjmë në 14 maj. Ua them dhe njëherë, që pas datën 14 maj, do zhvilloj një luftë me tolerancë zero ndaj korrupsionit, pa etikë dhe me gishtat ngritur ndaj vjedhjeve në bashkinë e Tiranës”

Vijoi më pas me akuza ndaj rivialit të tij, Erion Veliaj, për të cilin tha se është në ankth për shkak të programit që ai u paraqyet qytetarëve për garën e 14 majit.

“Plani im me pesë pika kryesore është makthi më i madh që ka sot Erion Veliaj. Pse? Merret me opozitën, merret me mua, merret me doktor Berishën, merret me qytetarët. Vete e keni dëgjuar të flasë diçka në shërbim e dobi të qytetarëve? Ndërkohë që ne kemi: Autobusin falas; kemi nënkalimin te “Sheshi Skënderbej”, pa prekur sheshin, pa e dëmtuar një cm sheshin, dhe duke çliruar 60% të trafikut në qendër të Tiranës; kemi në plan ndërtimin e çerdheve, kopshteve dhe shkollave për çdo njësi në Tiranë; paketa ime rregullatore për uljen e taksave për biznesin e vogël, do t`i japë frymëmarrje të gjithë biznesit të vogël 45 mijë subjekteve në Tiranë dhe mbi të gjitha sigurisht 500 oazet që kemi premtuar”.

U bëri dhe një premtim tjetër qytetarëve, që nëse do të zgjidhet kryebashkiak, pas 14 majit, një ditë në javë do ia dedikojë pritjes me ta.