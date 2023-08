Kuvendi Kombëtar i PD-së, Basha: Do merren vendime të rëndësishme për të ardhmen

Gjatë një takimi me strukturat drejtuese të PD në Fier, Basha shprehet se në Kuvendin Kombëtar, i cili do të mbahet më 2 shtator, do të merren vendime të rëndësishme për të ardhmen, forcimin dhe modernizimin e partisë.

Ai u shpreh se me strukturat drejtuese të Partisë Demokratike të Qarkut Fier ka nisur përgatitjen për hapat e radhës që do ta kthejnë PD-në në zërin e qytetarëve të cilët kërkojnë ndryshimin dhe një alternativë më të mirë që të sfidojë qeverinë e korruptar të Edi Ramës.

Postimi i plotë:

Në 2 Shtator Partia Demokratike mbledh Kuvendin Kombëtar për të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen, forcimin dhe modernizimin e saj.

Me strukturat drejtuese të Partisë Demokratike të Qarkut Fier, nisëm përgatitjen për hapat e rradhës që do ta kthejnë forcën tonë politike në zërin e qytetarëve të cilët kërkojnë ndryshimin dhe një alternativë më të mirë që të sfidojë qeverinë e korruptar të Edi Ramës.

Partia Demokratike mundet dhe do ta bëjë këtë, duke u bashkuar përmes vlerave dhe ideve, në Aleancën Qytetare për Demokracinë, nëpërmjet së cilës mund të formojmë një shumicë që tejkalon ndarjet politike, për të bërë ndryshimet kushtetuese që u japin forcë dhe pushtet qytetarëve.

✅ Listat e hapura;

✅ Vetting-u në politikë;

✅ Kufizimi i mandateve;

✅ Vota e diasporës;

✅ Zgjedhja e Presidentit nga populli.

Përmes këtyre propozimeve, të mbështetura gjerësisht nga qytetarët, ne mund ta ndryshojmë rrënjësisht sistemin politik, duke bërë të mundur që në zgjedhjet e ardhshme të mos ketë thjesht rotacion, por një ndryshim të vërtetë, ashtu siç shqiptarët presin e meritojnë.