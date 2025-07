Vrasja e 22-vjeçarit në Tiranë, këngëtari shpërthen: Çfarë brezi ku*ve po rritet?!

Një reagim i fortë ka ardhur nga këngëtari i mirënjohur, Kastro Zizo, pas vrasjes së 22-vjecarit në Tiranë.

Me anë të një statusi në Facebook dhe me një gjuhë mjaft të ashpër, Kastro Zizo gjykon ashpër brezin që po rritet dhe sigurinë e jetës në vendin tonë.

“E çfare mund te them me shume ndaj nje brezi KURVE qe po rritet?!

Nje djale qe iku pa dal akoma ne jete…nje familje e shuar shpirterisht nga disa “gango” qe per te vene emer jane te gateshem te vrasin!

Sdi kujt tja ve gishtin por jam aq i indinjuar saqe skam fjale…u zgjova me nje lajm si ky dhe pyes veten thelle: Çfare k**** bej ende ne kete vend qe per te “mbijetuar” duhet te mbaj thike me vete se ndryshe rrezikoj?! Skam fjale… Ngushellime familja”- shkruan Kastro Zizo në Facebook.

Ngjarja

Mbrëmë sherri banal me thika pranë stadiumit “Selam Stermasi” mes disa të rinjve ka lënë të vdekur një 22-vjeçar i identifikuar si Marv Mihali.

Nga raportimet e para si dhe nga të dhënat e policisë, të rinjtë janë zënë fillimisht për një karikus celulari, e më pas sherri ka agravuar në përdorimin e thikave ku ka humbur jetën edhe 22-vjeçari