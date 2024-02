Rama batuta për shkodranët: Dje të fusnin 2 gishtat në sy, sot të ftojnë në kafe

Në mesin e pjesëtarëve të komunitetit shqiptar me të cilën Rama u takua sot në Luksemburg ishte dhe një Shkodran.

Dhe nuk kishte si të mos kishte batuta.

Ndër të tjera njëri ui kujtoi batutën me kafet borxh për shkodranët.

Rama foli dhe për ndryshimin që është bërë në Shkodër, ku ndryshe nga dje kur të nxirrnin sytë me dy gishtat sot të ftojnë për kafe.

Shqiptari: “U ke thënë shkodranëve sa kafe më keni borxh!

Edi Rama: E ke parë kur kam qenë në rrugët e Shkodrës. Tani po. Tani që e shohin që një herë na e dhanë mundësinë e shohin ca po bëjnë të ftojnë për kafe. Përpara me kalu aty të ktheje kokën (bën me dy gishta) me ti fut gishtat në sy

Kur do të votojë Diaspora? Rama: Na pengon mungesa e të dhënave për emigrantët

Kryeministri Edi Rama ditën e sotme ka zhvilluar një bashkëbisedim me anëtarë të komunitetit shqiptar në Luksemburg të integruar në sektorët kyç të administratës dhe më gjerë.

I pyetur nga një e pranishme se kur do të mundësohet vota e emgrantëve, Rama tha se kjo nuk është çështje dëshire.

Rama: Vota e emigrantëve nuk është çështje vullneti apo dëshire. Është çështje e bazës së të dhënave. Ne nuk kemi ende një regjistër të popullsisë në emigracion. Edhe pse kemi bërë disa tentativa nuk kemi arritur, sepse siç jemi ne shqiptarët, që kur vjen puna për të bërë gjëra duam ta bëjmë ditën që na duhet. Kjo çështja e databazës na pengon shumë për ta bërë të mundur votën e Diasporës.