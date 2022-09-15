"Kujdes nga paratë ruse", KQZ tregon cfarë u kërkoi partive Yuri Kim
Ambasadorja amerikane ne Tirane, Yuri Kim duket se u ka kerkuar partive politike ne Shqiperi se te rrisin kujdesin dhe vemendjen ndaj financimeve ruse.
Keshtu thuhet se paku ne njoftimin e KQZ per takimin qe ambasadorja zhvilloi diten e sotme me perfaqesuesit e partive politike ne vend.
Njoftimi i KQZ
Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi zhvilloi një takim me Ambasadoren e SHBA-së në Tiranë, zonjën Yuri Kim, së bashku me përfaqësuesit e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Damian Gjiknuri, Partisë Demokratike, zj. Jorida Tabaku, Partisë së Lirisë, zj. Monika Kryemadhi dhe z. Arian Madhi, përfaqësues i Partisë Republikane.
Ambasadorja Kim përcolli shqetësimin e SHBA-ve në lidhje me financimet e huaja ndaj politikës shqiptare dhe në mënyrë specifike të financimeve ruse.
Nga informacionet e fundit që partnerët zotërojnë, Ambasadorja Kim e përcolli këtë shqetësim tek aktorët politikë shqiptarë me qëllim që të rrisin vëmendjen dhe të bëjnë çfarë është në fuqinë e tyre me qëllim që financimet e huaja të mos kenë ndikim në politikën shqiptare.
Celibashi tha se ka nevojë për përmirësim të kuadrit ligjor, të jepet mundësia praktike për të hetuar mbi sasinë e parave që marrin partitë politike dhe nga i marrin këto fonde.