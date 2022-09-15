LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Kujdes nga paratë ruse", KQZ tregon cfarë u kërkoi partive Yuri Kim

Lajmifundit / 15 Shtator 2022, 15:22
Politikë

"Kujdes nga paratë ruse", KQZ tregon cfarë u kërkoi

Ambasadorja amerikane ne Tirane, Yuri Kim duket se u ka kerkuar partive politike ne Shqiperi se te rrisin kujdesin dhe vemendjen ndaj financimeve ruse.

Keshtu thuhet se paku ne njoftimin e KQZ per takimin qe ambasadorja zhvilloi diten e sotme me perfaqesuesit e partive politike ne vend.

Njoftimi i KQZ

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi zhvilloi një takim me Ambasadoren e SHBA-së në Tiranë, zonjën Yuri Kim, së bashku me përfaqësuesit e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Damian Gjiknuri, Partisë Demokratike, zj. Jorida Tabaku, Partisë së Lirisë, zj. Monika Kryemadhi dhe z. Arian Madhi, përfaqësues i Partisë Republikane.

Ambasadorja Kim përcolli shqetësimin e SHBA-ve në lidhje me financimet e huaja ndaj politikës shqiptare dhe në mënyrë specifike të financimeve ruse.

Nga informacionet e fundit që partnerët zotërojnë, Ambasadorja Kim e përcolli këtë shqetësim tek aktorët politikë shqiptarë me qëllim që të rrisin vëmendjen dhe të bëjnë çfarë është në fuqinë e tyre me qëllim që financimet e huaja të mos kenë ndikim në politikën shqiptare.

Celibashi tha se ka nevojë për përmirësim të kuadrit ligjor, të jepet mundësia praktike për të hetuar mbi sasinë e parave që marrin partitë politike dhe nga i marrin këto fonde.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion