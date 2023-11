Sherri me deputetin e PS/ Nallbati: Do i përgjigjem kujtdo që më provokon

Deputeti i Partisë Demokratike Bledion Nallbati ka folur për sherrin me deputetin e PS-së, Vullnet Sinaj, duke thënë se kjo do të përdoret për t’i bërë presion por që kjo nuk do ta ndalë në betejën e tij dhe askionin opozitar.

I ftuar në emisionin “Now” me Erla Mhillin, Nalbbait tha se do t’i përgjigjet kujtdo që e provokon.

“Historia pas atij incidenti, është për të na bërë presion. Unë e kam bërë të qartë që jo vetëm çuara në SPAK por edhe në OKB të më çojnë unë do e vazhdojë aksionin opozitar dhe uroj që askush të mos më provokoj, se do i përgjigjem kujtdo që më provokon, nuk ka diskutim, pavarësisht se sa herë do më çojnë në SPAK apo në OKB”,-tha deputeti.