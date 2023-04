Kryemadhi në alarm për financimet ruse, PS kërkon hetim nga SPAK, detajet

Partia Socialiste nuk i ndahet çështjes që po diskutohet në media ditët e fundit lidhur me denoncimin se deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi ka marrë 19 mijë euro para nga kompani të dyshimta “offshore” që drejtohen nga 2 oligarkë rusë të lidhur fort me presidentin Vladimir Putin.

Pas kryeministrit Edi Rama, kryetarit të grupit parlamentar socialist Taulant Balla dhe deputetit të mazhorancës Toni Gogu, dje kryetarja e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe Të Drejtat e Njeriut dhe njëherazi deputete e PS, Klotilda Bushka i kërkoi publikisht Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar që të hetojë ish-kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe bashkëshorten e kreut të PL, Ilir Meta për pastrim parash, fshehje të pasurisë dhe mosdeklarim të të ardhurave.

Njësoj si lidershipi i PS, Bushka e konsideroi rastin e Kryemadhit si cenim të sigurisë kombëtare. Nga ana tjetër, ajo i drejtoi 7 pyetje deputetes së opozitës Kryemadhi për të shpjeguar lidhjet e saj me Aleksandër Smuzikov, një biznesmen i fuqishëm rus dhe partneri i tij i biznesit Aleksandër Kaplan.

Por ky insistim i socialistëve, duket se ka alarmuar Kryemadhin, e cila dje i ka konsideruar akuzat e ditëve të fundit, se ka marrë para nga njerëz pranë Putinit, si falsifikime dhe shantazh ndaj saj. E ftuar në emisionin "Të Paekspozuarit", Kryemadhi theksoi se do të depozitojë padi për shpifje dhe shantazh ndaj Top Channel.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ajo gjithashtu deklaroi se është shantazhuar edhe me mënyra të tjera, duke thënë se fëmija i saj, 17 vjeç, po hetohet nga SPAK për pastrim parash. Pra duket se dosjet në SPAK i kanë futur të dridhurat familjes Meta.

"Kanë bërë shantazh edhe jo publik. Kanë bërë shantazh edhe të fëmijët e mirë. Fëmija im 17 vjeç, që hetohet në SPAK për pastrim parash? Gazetar që vendosin gjoba dhe paguhen me para të inceneratorëve.

Po fëmijët tanë që kërcënohen përditë? Fëmijët e mi ja kanë marrë dorën, sepse kanë 30 vjet më nënën dhe babën në këtë punë. Edhe babain tim në varr ta hetojnë, do ta çoj deri në fund edhe me Top Channel, që sot është kompani offshore, që përfaqësohet nga Edi Rama, Erion Veliaj apo Mirel Mërtiri?”, deklaroi Kryemadhi.

Kryemadhi kërcënoi me gjyq “Top Channel”, Bushka: Po bën njësoj si Putin!

Por si Kryemadhi kërcënoi “Top Channel” se do ta padiste në gjyq për shpifje teksa publikoi lajmin se merrte pagesa nga një kompani oligarkësh rusë të regjistruar në Qipro, Bushka e akuzoi ish-kryetaren e LSI se po vepron njësoj si partia e presidentit diktator rus Vladimir Putin që sulmon kritikët e vet, kundërshtarët dhe mediat sa herë që i denoncojnë apo akuzojnë.

“Në vend që të japë shpjegime mbi këtë situatë, deputetja Kryemadhi ka zgjedhur të sulmojë mediat. Në vend që të vihet në dispozicion të organeve të drejtësisë, deputetja Kryemadhi kërcënon dhe akuzon mediat, vetëm se ato kanë bërë detyrën e tyre. Njësoj siç bën partia dhe zëdhënësit të Putinit kundër zërave kritikë me të!”, deklaroi fillimisht Bushka nga selia rozë.

Nga origjina e 19 mijë eurove te bashkëpunimi me rusët, 7 pyetjet e PS për Kryemadhin

Ndërkohë, kryetarja e Komisionit të Ligjeve i bëri thirrje Kryemadhit që të sqarojë publikisht se cila është origjina e 20 mijë euro që ka marrë nga oligarkët rusë Smuzikov dhe Kaplan, çfarë natyre ka qenë bashkëpunimi mes tyre, a i ka ndarë apo jo këto para me persona të tjerë, etj. Bushka e cilësoi këtë bashkëpunim si goditje e rëndë për demokracitë europiane nga Rusia.

“Deputetja Kryemadhi do duhet të sqarojë se çfarë janë këto para? Çfarë janë këto llogari ‘offshore’? Përse nuk janë deklaruar në ILDKP shumat dhe llogaritë bankare nga ku janë marrë para? A ka pasur ajo biznese me rusët?

A ka marrë dividend? Nëse po, çfarë kërkonin rusët nga Monika Kryemadhi në këmbim të rublave? E kërkonin si deputete apo si bashkëshorten e presidentit? Në të dyja rastet, implikimi i një politikaneje shqiptare në skemat e errëta të financimeve ruse, është një goditje e rëndë ndaj demokracisë, ndaj vlerave europiane për të cilat punon e lufton aq shumë vendi ynë”, vazhdoi më tej deputetja socialiste.

Bushka: Kryemadhi të hetohet nga SPAK

Në fund të deklaratës së saj për mediat, Klotilda Bushka iu drejtua SPAK të hetojë e të zbardhë plotësisht këtë skandal.

Sipas saj, deputetja e opozitës Kryemadhi duhet të ndiqet penalisht për veprat penale të mosdeklarimit të të ardhurave, pastrimit të parave, fshehjes së pasurisë, etj. Bushka u shpreh në emër të PS se nëse sistemi i drejtësisë do të veprojë ndaj Kryemadhit, do të zbulohet dhe aspekti politik i ndikimit të jashtëm rus në Shqipëri e Ballkan dhe nëse janë goditur apo jo interesat kombëtare e proeuropianiste të vendit tonë.

“Drejtësia shqiptare nuk duhet të humbë kohë për të hetuar këtë rast që cenon sigurinë kombëtare të një vendi si i yni, i rreshtuar ndër të parët në krah të Ukrainës dhe kundër brutalitetit të Rusisë.

Ndërkohë që Kryemadhi refuzon sqarimet, organet e drejtësisë do duhet të hetojnë për të gjitha veprimet në këtë rast, që nga mosdeklarimi, e deri te dyshimet e adresuara nga mediat për pastrim parash dhe fshehje të pasurisë.

Vetëm një hetim i plotë do të mund tu japë përgjigje pyetjeve se deri ku dhe në ç’ masë Kryemadhi është përfshirë me rusët, se cilat janë interesat e saj me oligarkët e Putinit dhe sa i kanë prekur këto marrëdhënie, interesat kombëtare të Shqipërisë”, përfundoi fjalën e saj për mediat, kryetarja e Komisionit të Ligjeve, Klotilda Bushka.

Kryemadhi mori rreth 19 mijë euro nga një kompani ‘offshore’ në Qipro

Në dokumentet e publikuara nga “Top Channel” thuhet se Monika Kryemadhi mori dy pagesa në llogarinë e saj bankare në ish-bankën portugeze Espirito Santo SA në Madeira nga llogaria e “Holdem Holding Limited”, një kompani e regjistruar në Qipro.

Më 15 shkurt 2017, Kryemadhi mori një pagesë prej 5.350 euro nga kompania “Holdem”. Më 23 maj të vitit 2018, një tjetër pagesë prej 13.500 euro erdhi po nga “Holdem”.

Në kohën e transferimeve në vitin 2017, “Holdem Holding Limited” ishte në bashkëpronësi të tri kompanive të regjistruara nga Ishujt Virxhinia “Curol Investments Limited”, “Vollandes Assets Corporation” dhe “Kealy Worldëide Corp”.

Pas “Holdem” qëndrojnë dy biznesmenët e fuqishëm rus të lidhur me ‘non grata’

Nëpërmjet pronësisë së njërës prej këtyre kompanive, Aleksandër Smuzikov, një biznesmen i fuqishëm rus dhe partneri i tij i biznesit Aleksandër Kaplan, sipas dokumentit, vlerësohen të jenë pas kompanisë “Holdem”. Smuzikov është quajtur një “oligark në hije” në raportimet e mediave ruse.

Ai mbajti lidhje të ngushta me oligarkët rusë, që aktualisht i nënshtrohen sanksioneve si Viktor Vekselberg dhe Mikhail Fridman gjatë kohës së tij si zëvendëspresident në gjigantin e naftës “TNK-BP”. Kaplan shërbeu gjithashtu si nënkryetar në “TNK-BP” dhe si drejtor menaxhues në “A1”, divizioni i investimeve të Mikhail Fridman dhe “Alfa Group” të Peter Aven.