Kryemadhi ''ironizon'' Ramen ne Parlament: Uroj të mos na sëmuret…

Monika Kryemadhi, deputetja e Partisë së Lirisë ka shprehur dyshimet në lidhje me atë që kryeministri Rama do bëjë me 2 mars.

Në këtë seancë është parashikuar të zhvillohet një mocion me debat i opozitës me kryeministrin Edi Rama sa i përket aferës McGonigal.

Kryemadhi shprehu dyshimin se Rama do të gjejë një tjetër formë për t’iu “fshehur” llogaridhënies, siç ka bërë deri më sot duke përdorur axhendën zyrtare apo gjendjen gripale si justifikim.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndaj, ajo me ironi të hollë u shpreh se uron “që të mos na sëmuret Kryeministri në 2 Mars”.

“Ajo që dua të theksoj është se arroganca e tij ka kaluar çdo lloj kufiri. Kjo vjen edhe nga mendimet skizofrenike që ka për drejtimin e vendit.

Edhe vetë socialistët ndihen të përdorur në kulm sepse respekti ndaj tyre është inekzistent. Nuk përfaqësohen as në qeveri dhe as në grup parlamentar.

Vetëm socialistët nuk përfaqësohen në politikat e tij. E kuptoj frikën dhe panikun që e kap kryeministrin prej zullumeve që ka bërë.

Përgjegjësitë që ai ka marrë si kryeministër ka vendosur në pozitë të vështirë shtetin shqiptar. Uroj të mos na sëmuret kryeministri me 2 Mars dhe të mos vijë përsëri”, tha Kryemadhi.

Në vijim të fjalës së saj, deputetja e PL kërkoi që Parlamenti të funksionojë normalisht dhe sa i përket çështjes McGonigal, nënvizoi se ajo do të zbardhet nga vetë autoritetet në SHBA.