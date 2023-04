Kryemadhi: Berisha nuk e rr*an fare, ai është dashi me brirë që drejton tufën tonë

Monika Kryemadhi ka folur me lavde për ish kryeministrin Sali Berisha, i cili kësaj here ka marrë drejtimin e opozitës. Ai e ka cilësuar Berishës si “dashi me brirë”, e ndërsa thotë se e respekton sepse ecën përpara pavarësisht presioneve. Mirëpo, këtë e tha me një gjuhë jo shumë të hijshme.

“Lideri i opozitës është Sali Berisha sot. E di për çfarë e respektoj unë Berishën? Që Berisha nuk e rruajti fare për asnjë shantazh e presion dhe për këtë e përshëndes. Ja ku ka Tik Tok-un e radhës. Opozita ka dashin e kopesë. Dashi pra, dashi me brirë.

Ai drejton tufën, dashi me brirë është Sali Berisha. A na ka mbledhur Sali Berisha të gjithëve bashkë. Unë liderin tim kam Ilir Metën, ai është ulur dhe ka bërë një marrëveshje me Berishën. Kështu ai është përfaqësuesi”, tha Kryemadhi.