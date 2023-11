Kryebashkiaku i Kuçovës në SPAK/ Ish-rivali i tij e ironizon: ‘Memeci i mediave’ të presin prangat

Ish-kandidati për kryetar bashkie në Kuçovë, Lefter Maliqi, ka ironizuar kryebashkiakun Kreshnik Hajdari, i cili ka shkuar sot në SPAK. Maliqi përmes një reagimi në rrjetet sociale thekson se Hajdarin e presin prangat.



““Memeci i Mediave”, me avokat të shtrenjtë, Dhori Sollakun me taksat e banorëve të Kuçovës i la paratë e popullit nëpër institucione. Sado të paguash edhe po të mbrojtën tani, sipas interesave, me vonë prangat të presim, do marrësh dënimin e merituar! Haka e popullit zë çdo hajdut!”, shkruan Maliqi.