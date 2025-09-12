LEXO PA REKLAMA!

Krijimi i ministres “robot” Diella, Presidenca sqaron vendimin e Begajt: Ka dekretuar vetëm kryeministrin

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 14:22
Politikë

Krijimi i ministres “robot” Diella, Presidenca sqaron vendimin e

Presidenca ka reaguar zyrtarisht, duke sqaruar pozicionin e Kreut të Shtetit Bajram Begaj në lidhje me dekretin për krijimin e një Ministreje të Inteligjencës Artificiale në përbërjen e qeverisë së re.

Në një përgjigje për median, zyra e Presidentit Begaj thekson se aktualisht është dekretuar vetëm Kryeministri, dhe jo ministrat apo ndonjë emër specifik.

Ky dekret solli reagimin e menjëhershëm të opozitës, e cila përmes Gazment Bardhit e quan antikushtetues dhe qesharak. 

“Sot Presidenti i Republikës ka dekretuar vetëm Kryeministrin. Ministrat do të dekretohen në një ditë të mëvonshme.”

Sa i përket bazës kushtetuese të dekretit, Presidenca thekson se ajo gjendet në rreshtin hyrës të dokumentit, i cili i referohet nenit përkatës që i jep të drejtën Presidentit të mandatojë Kryeministrin pas zgjedhjeve, sipas propozimit të forcës fituese.

“Dekretimi i Kryeministrit bëhet sipas propozimit të partisë fituese në zgjedhje. Neni 2 i dekretit e ngarkon Kryeministrin me një funksion specifik, gjithashtu sipas të njëjtit propozim.” Lidhur me shqetësimin nëse pika 2 e dekretit për “Ministren Artificiale” bie në kundërshtim me nenet 96, 97, 102 dhe 103 të Kushtetutës, Presidenca sqaroi se dekretimi i ministrave ende nuk ka ndodhur, ndërsa Kryeministri i mandatuar plotëson të gjitha kriteret kushtetuese të përcaktuara në këto nene.

“Sa i takon referencave për nenet 102 dhe 103, Kryeministri i plotëson kushtet dhe kërkesat e parashikuara në këto dy nene”, thuhet në reagim.

 

