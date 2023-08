"Kredi me interes 0 për…"/ Balla jep lajmin e mirë: Mbulim i qirave për punonjësit e policisë që jetojnë jashtë qytetit

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka prezantuar ditën e sotme vendimet të marrë për Policinë e Shtetit dhe Gardën e Republikës. Balla tha se shteti do të mbulojë qiranë për punonjësit e Gardës të cilët detyrohen të ndërrojnë qytet për shkak të punës.100 punonjësit e parë të Policisë së Shtetit që nuk kanë një banesë në pronësi, prej datës 15 shtator do të mund të nisin aplikimet për kredi me interes zero.

Vendimi u mor në mbledhjen e sotme të qeverisë dhe u bë publik nga ministri i Brendshëm Taulant Balla. “Dua të informoj e garantoj çdo punonjës të Policisë së Shtetit, i cili ka krijuar një familje të re, është brenda moshës deri në 40 vjeç, që pas pak ditësh pasi duhet të ngrihet dhe formati i aplikimit brenda e-Albania, deri në 15 shtator, menjëherë të aplikojnë të gjithë punonjësit e PSH që plotësojnë këto kritere që lidhen me moshën, me mospasjen e një banese tjetër në pronësi, etj.”, sqaroi ministri.

Ai tha se gjithë fasha prej 900 efektivësh policie, të evidentuar pa banesë, është parashikuar të ndihmohen me kredi pa interes brenda 3 vitesh. “Kemi evidentuar dhe janë rreth 900 punonjës policie sot, që kanë problematika me strehimin, synimi është që brenda 4 muajve të mbetur të vitit 2023 të trajtojmë 100 familjet e para të punonjësve të policisë me banesa, gjatë vitit 2024 të trajtojmë 300 familje të tjera dhe gjatë vitit 2025 shpresojmë të përmbyllet e gjithë kjo fashë prej 900 familjesh punonjësish policie, që kanë nevojë t’u zgjidhet një prej halleve të tyre më madhore, sikurse është strehimi. Do të vazhdojmë ta kemi këtë si një prej objektivave tona themelore dhe besoj që përpara festave të fundvitit do të kem mundësinë që vizitoj disa prej punonjësve të PSH në banesat e tyre të reja”, tha Balla. Një tjetër vendim i miratuar sot, u vjen në ndihmë punonjësve të Gardës së Republikës, që punojnë jashtë vendbanimit. “Janë disa ndërhyrje që lidhen me përkujdesjen ndaj punonjësve të Gardës së Republikës, sikurse e kishim bërë më parë për punonjësit e Policisë së Shtetit dhe anëtarët e Forcave të Armatosura.

Me vendimin e sotëm të qeverisë për gjithë punonjësit e Gardës së Republikës, që për shkak të detyrës detyrohen të jetojnë në një qytet tjetër, është domosdoshme që ne të sigurojmë mbulimin e qerasë, për këta punonjës që kryejnë këtë zhvendosje bashkë me familjen e tyre për shkak të detyrë”, deklaroi ministri Balla..