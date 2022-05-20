Kraja zbulon shkakun kyç të rezultateve të dobëta të SPAK
Mungesa e prokurorëve është shkak i ngarkesës së lartë dhe rezultateve më të ulëta në punën e SPAK. Kështu u shpreh në Komisionin e Ligjeve ditën e sotme kreu i SPAK Arben Kraja.
Ai tha se numri total parashikohet të jetë 20 prokurorë dhe SPAK kërkon plotësimin me numrin e parashikuar
Bushka: A mendoni që mungesa e plotësimit të strukturës me tre prokurorë është një problem që ju ka ndikuar në punën tuaj? Po të kishit numrin e plotë të prokurorëve a do të kishit më shumë rezultat në punën tuaj?
Kraja: Në lidhje me plotësimin e organikës dhe numrin e prokurorëve, Kuvendi ka miratuar numrin 20 bazuar në një studim që bëmë për ngarkesën.
Gjatë vitit 2021 janë bërë dy emërime dy në korrik dhe dy në dhjetor. Kemi pasur 15 prokurorë. Patjetër që ndikon numri sepse bie ngarkesa dhe bëhet punë më shumë. Padikustim që ne e kërkojmë plotësimin përderisa është parashikuar numri me 20.
Për përgjegjshmërinë dhe pavarësinë ne vërtet jemi të pavarur, por ne nuk jemi të pavarur brenda një guaske, raortojmë në kuvend, kontrollohemi nga inspektori i lartë i drejtësisë, kontorllohemi ka patur disa kallëzime ndaj prokurorëve të posaçëm.
Vërtet jemi të pavarur por jemi edhe llogaridhënës, jemi të përgjgejgjëm dhe zbatojmë ligjin