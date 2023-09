Krah Adriatik Lapajt, Florjan Binaj: Po rritemi dita ditës, edhe në Europë partitë e vjetra nuk pëlqehen më

Aktori i njohur Florjan Binaj duket se zyrtarisht i është futur politikës. Ai i është bashkuar Adriatik Lapajt, i cili dje prezantoi “Shqipëria bëhet”. I ftuar në Vila24 me moderatoren Anila Çela ai foli për herë të parë për këtë angazhim.

“Shqipëria bëhet nuk është një parti politike por është një shoqatë, pasi vjen një moment që nuk mjaftojnë as memet, as postimet madje nuk mjaftojnë as protestat.



Prandaj është krijuar një strukturë më e fuqishme për t’i bërë trysni cilado qoftë qeveria. Edhe ujë po ndenji në një vend nuk është më i pijshëm, jo më të njëjtit njerëz, të njëjtat vendime.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Jemi një grup që po rritemi dita ditës dhe që nuk e sheh Shqipërinë sa hija e vetë por më të madhe. Është koha ajo që do të tregoj dhe do zbuloj në fund se për çfarë ka nevoj ky vend. Edhe në Europë partitë e vjetra nuk po pëlqehen më, sepse nuk janë ullinj që sa më i vjetër aq më i mirë, janë njerëz dhe pasi kryhet një cikël duhet të dish të shkëputesh”- tha Binaj.