KQZ-ja i jep goditjen e fuqishme PD-së, zbardhet vendimi më i fundit

Këtë të mërkurë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po shqyrton listat e dërguara nga partitë politike për anëtarët e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor.

KQZ ka miratuar listën e anëtarëve të KAZAZ-së për PS, PL dhe PSD-së. Ndërsa sa i takon listës së PD, KQZ ka shtyrë caktimin e anëtarëve.

Në listën e çështjeve që do të shqyrtohen vihet re se Partia Demokratike është lënë jashtë, pavarësisht se në 29 janar, grupi i Alibeajt me firmë të Gazment Bardhit, ka paraqitur listën e plotë me anëtarët e KZAZ-ve.