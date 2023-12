Kongresi i jashtëzakonshëm i Partisë Socialiste në Ditën e Rinisë, zbardhet agjenda

Në Ditën e Rinisë, më 8 dhjetor, Partia Socialiste do të mbajë kongresin e jashtëzakonshëm, objekti i të cilit është përgatitja për mandatin e 4-ët qeveritar të kësaj force herët politike.

Kongresi i 8 dhjetorit do të përfshijë në analizë të thelluar arritjet e qeverisjes së majtë, ku ndër më kryesoret mbetet reforma në drejtësi. Ndërkohë, është zbuluar edhe agjenda e këtij kongresi, i cili do të nisë në orën 11:45 dhe do të mbyllet me fjalën e kryeministrit në orën 16:40.

KONGRESI I PARTISË SOCIALISTE

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

TË SHQIPËRISË - 8 DHJETOR 2023

11:45 - PANELI 1

Reforma në Drejtësi dhe Lufta kundër Korrupsionit: Legjislacioni,

Zbatueshmëria, Afrimi me BE, Inteligjenca Artificiale

12:00 - PANELI 2

Prioritetet zhvillimore: Infrastruktura, Energjia, Financat, Turizmi,

Bujqësia dhe Kultura

13:00 - PANELI 3

Shërbimet publike: Arsimi, Shëndetësia, dhe Mbrojtja Sociale,

Sipërmarrja, Arsimi Profesional

14:00 - PANELI 4

Qeverisja Vendore: Reforma Territoriale, Ekonomia Vendore, Shërbimet, Mjedisi

15:00 - PANELI 5

Siguria dhe Shqipëria në botë

15:50 - PANELI 6

Partia Socialiste 2030

16:40 - Fjala e kryetarit të PS- së, Edi Rama