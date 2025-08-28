LEXO PA REKLAMA!

Komisioni Rregullator ‘’vulosi’’ rezultatet e 11 majit, Berisha nuk heq dorë: Nuk i njohim zgjedhjet

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 14:53
Politikë

Komisioni Rregullator ditën e sotme ka certifikuar përfundimisht rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të mbajtur në 11 maj, 2025. 

Komisioni Rregullator votoi në parim dhe nen për nen me 3 vota pro dhe 2 kundër projektvendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve.

Pak pas vendimit, Berisha ka dalë në konferencë ku ritheksoi se PD nuk i njeh zgjedhjet pasi ishin një farsë.

"PD nuk i njeh zgjedhjet, e kemi deklaruar. Përfaqësuesit tanë mbajtjen një qëndrim dinjitoz në komision. Shprehën mendimet, këto ishin një farsë e vërtetë elektorale. Ky është qëndrimi ynë dhe ne e kemi shprehur këtë", tha Berisha. 

