Komisioni Rregullator shpall rezultatin përfundimtar, certifikohen zgjedhjet e 11 majit

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 12:47
Politikë
Komisioni Rregullator shpall rezultatin përfundimtar, certifikohen

Komisioni Rregullator në KQZ ka shpallur sot në mbledhjen e cila po mbahet prej më shumë se një orë, rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 11 majit 2025!

Pas disa diskutimesh dhe shqyrtimesh, Komisioni Rregullator me 3 vota pro dhe 2 kundër ka miratuar në parim rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, duke certifikuar zgjedhjet.

Kështu Partia Socialiste i certifikohet rezultati i 83 mandateve, Partia Demokratike me 50 mandate, Partia Social Demokrate me 3 mandate, Partia Mundësia me 2 mandate dhe Nisma Shqipëria Bëhet, 1 mandat.

Ky hap shënon mbylljen zyrtare të procesit zgjedhor dhe çel rrugën për konstituimin e Kuvendit të ri. Miratimi i rezultatit nga Komisioni Rregullator do të pasohet më pas me mbledhjen e parë të Kuvendit, ku do të zhvillohet edhe seanca e konstituimit.

