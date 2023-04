Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikon listën e subjekteve për këshillat bashkiak

BASHKIA

SUBJEKTI

NR SHORTI

Berat

Bashkë Fitojmë

1



Berat

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Berat

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë 3



Berat

Partia Republikane Shqiptare

4

Berat

Partia Levizja e Legalitetit

5

Berat

Partia Demokracia Sociale

6

Berat

Partia Socialdemokrate

8

Berat

Partia Demokratike

9

Berat

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Berat

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Kuçovë

Bashkë Fitojmë

1

Kuçovë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Kuçovë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë 3



Kuçovë

Partia Republikane Shqiptare

4

Kuçovë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Kuçovë

Partia Demokracia Sociale

6

Kuçovë

Partia Socialdemokrate

8

Kuçovë

Partia Demokratike

9

Kuçovë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Kuçovë

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Kuçovë

Partia Balli Kombëtar

18

Poliçan

Bashkë Fitojmë

1

Poliçan

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Poliçan

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë 3



Poliçan

Partia Republikane Shqiptare

4

Poliçan

Partia Demokracia Sociale

6

Poliçan

Partia Socialdemokrate

8

Poliçan

Partia Demokratike

9

Poliçan

Partia Unitetit Kombetar

22

Skrapar

Bashkë Fitojmë

1

Skrapar

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Skrapar

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë 3



Skrapar

Partia Republikane Shqiptare

4

Skrapar

Partia Demokracia Sociale

6

Skrapar

Partia Socialdemokrate

8

Skrapar

Partia Demokratike

9

Dimal

Bashkë Fitojmë

1

Dimal

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Dimal

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë 3



Dimal

Partia Republikane Shqiptare

4



Dimal

Partia Levizja e Legalitetit

5

Dimal

Partia Socialdemokrate

8

Dimal

Partia Demokratike

9

Dimal

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Dimal

Partia e Gjelbër

23

Bulqizë

Bashkë Fitojmë

1

Bulqizë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Bulqizë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë 3



Bulqizë

Partia Republikane Shqiptare

4

Bulqizë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Bulqizë

Partia Demokracia Sociale

6

Bulqizë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Bulqizë

Partia Socialdemokrate

8

Bulqizë

Partia Demokratike

9

Bulqizë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Bulqizë

Fryma e Re Demokratike

11

Bulqizë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Bulqizë

Partia Aleanca Demokratike e Shqipërisë 14



Bulqizë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Bulqizë

Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 19

Bulqizë

Partia Unitetit Kombetar

22



Bulqizë

Partia e Gjelbër

23

Bulqizë

Partia Konservatore

24

Bulqizë

Partia Mbrojtjen e të Drejtave të Puntorve të Shqipërisë 28



Bulqizë

Partia e Reformave Demokratike S

hqiptare 31

Bulqizë

Partia Komuniste e Shqipërisë

32

Bulqizë

Partia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Bulqizë

Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 38



Bulqizë

Ardhmërija Shqiptare

40

Dibër

Bashkë Fitojmë

1

Dibër

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Dibër

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë 3



Dibër

Partia Republikane Shqiptare

4

Dibër

Partia Levizja e Legalitetit

5

Dibër

Partia Demokracia Sociale

6

Dibër

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Dibër

Partia Socialdemokrate

8

Dibër

Partia Demokratike

9

Dibër

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Dibër

Fryma e Re Demokratike

11

Dibër

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Dibër

Partia e Gjelbër

23

Dibër

Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 38



Dibër

Astrit Zyber Ademi

1000

Dibër

Agim Shaban Hysa

1000

Klos

Bashkë Fitojmë

1

Klos

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Klos

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Klos

Partia Republikane Shqiptare

4

Klos

Partia Levizja e Legalitetit

5

Klos

Partia Demokracia Sociale

6

Klos

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Klos

Partia Socialdemokrate

8

Klos

Partia Demokratike

9

Klos

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Klos

Fryma e Re Demokratike

11

Klos

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Klos

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Klos

Bindja Demokratike

15

Klos

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Klos

Partia Balli Kombëtar

18

Klos

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Klos

Lëvizja punëtore Shqiptare

20

Klos

Partia Unitetit Kombetar

22

Klos

Partia e Gjelbër

23

Klos

Partia Konservatore

24

Klos

Partia Kombëtare Konservatore Al

ania 27

Klos

Partia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Klos

Nisma Thurje

35

Klos

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Klos

Ardhmërija Shqiptare

40

Mat

Bashkë Fitojmë

1

Mat

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Mat

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Mat

Partia Republikane Shqiptare

4

Mat

Partia Levizja e Legalitetit

5

Mat

Partia Demokracia Sociale

6

Mat

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Mat

Partia Socialdemokrate

8

Mat

Partia Demokratike

9

Mat

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Mat

Fryma e Re Demokratike

11

Mat

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Mat

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Mat

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Mat

Partia e Gjelbër

23

Mat

Lëvizja e RE

25

Mat

Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Eur

opiane 26

Mat

Partia e Reformave Demokratike S

hqiptare 31

Mat

Nisma Thurje

35

Mat

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Durrës

Bashkë Fitojmë

1

Durrës

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Durrës

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Durrës

Partia Republikane Shqiptare

4

Durrës

Partia Levizja e Legalitetit

5

Durrës

Partia Demokracia Sociale

6

Durrës

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Durrës

Partia Socialdemokrate

8

Durrës

Partia Demokratike

9

Durrës

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Durrës

Fryma e Re Demokratike

11

Durrës

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Durrës

Partia Balli Kombëtar

18

Durrës

Ardhmërija Shqiptare

40

Durrës

Ismail Bujar Jakupi

1000

Krujë

Bashkë Fitojmë

1

Krujë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Krujë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Krujë

Partia Republikane Shqiptare

4

Krujë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Krujë

Partia Demokracia Sociale

6

Krujë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Krujë

Partia Socialdemokrate

8

Krujë

Partia Demokratike

9

Krujë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Krujë

Fryma e Re Demokratike

11

Krujë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Krujë

Partia Balli Kombëtar

18

Krujë

Partia Unitetit Kombetar

22

Krujë

Partia e Gjelbër

23

Krujë

Partia Komuniste e Shqipërisë

32

Krujë

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Krujë

Ardhmërija Shqiptare

40

Shijak

Bashkë Fitojmë

1

Shijak

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Shijak

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Shijak

Partia Republikane Shqiptare

4

Shijak

Partia Levizja e Legalitetit

5

Shijak

Partia Demokracia Sociale

6

Shijak

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Shijak

Partia Socialdemokrate

8

Shijak

Partia Demokratike

9

Shijak

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Shijak

Fryma e Re Demokratike

11

Shijak

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Belsh

Bashkë Fitojmë

1

Belsh

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Belsh

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Belsh

Partia Republikane Shqiptare

4

Belsh

Partia Levizja e Legalitetit

5

Belsh

Partia Socialdemokrate

8

Belsh

Partia Demokratike

9

Belsh

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Belsh

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Belsh

Partia e Gjelbër

23

Cërrik

Bashkë Fitojmë

1

Cërrik

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Cërrik

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Cërrik

Partia Republikane Shqiptare

4

Cërrik

Partia Levizja e Legalitetit

5

Cërrik

Partia Demokracia Sociale

6

Cërrik

Partia Socialdemokrate

8

Cërrik

Partia Demokratike

9

Cërrik

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Cërrik

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Cërrik

Partia e Gjelbër

23

Elbasan

Bashkë Fitojmë

1

Elbasan

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Elbasan

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Elbasan

Partia Republikane Shqiptare

4

Elbasan

Partia Levizja e Legalitetit

5

Elbasan

Partia Demokracia Sociale

6

Elbasan

Partia Socialdemokrate

8

Elbasan

Partia Demokratike

9

Elbasan

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Elbasan

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Elbasan

Bindja Demokratike

15

Elbasan

Partia Balli Kombëtar

18

Elbasan

Partia e Gjelbër

23

Elbasan

Partia Ora e Shqipërisë

33

Gramsh

Bashkë Fitojmë

1

Gramsh

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Gramsh

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Gramsh

Partia Republikane Shqiptare

4

Gramsh

Partia Levizja e Legalitetit

5

Gramsh

Partia Demokracia Sociale

6

Gramsh

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Gramsh

Partia Socialdemokrate

8

Gramsh

Partia Demokratike

9

Gramsh

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Gramsh

Fryma e Re Demokratike

11

Gramsh

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Gramsh

Bindja Demokratike

15

Gramsh

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Gramsh

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Gramsh

Partia e Gjelbër

23

Gramsh

Partia e Reformave Demokratike S

hqiptare 31

Librazhd

Bashkë Fitojmë

1

Librazhd

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Librazhd

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Librazhd

Partia Republikane Shqiptare

4

Librazhd

Partia Levizja e Legalitetit

5

Librazhd

Partia Demokracia Sociale

6

Librazhd

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Librazhd

Partia Socialdemokrate

8

Librazhd

Partia Demokratike

9

Librazhd

Fryma e Re Demokratike

11

Librazhd

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Librazhd

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Librazhd

Partia Balli Kombëtar

18

Librazhd

Partia e Gjelbër

23

Librazhd

Partia Ora e Shqipërisë

33

Peqin

Bashkë Fitojmë

1

Peqin

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Peqin

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Peqin

Partia Republikane Shqiptare

4

Peqin

Partia Demokracia Sociale

6

Peqin

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Peqin

Partia Socialdemokrate

8

Peqin

Partia Demokratike

9

Peqin

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Peqin

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Prrenjas

Bashkë Fitojmë

1

Prrenjas

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Prrenjas

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Prrenjas

Partia Republikane Shqiptare

4

Prrenjas

Partia Levizja e Legalitetit

5

Prrenjas

Partia Demokracia Sociale

6

Prrenjas

Partia Socialdemokrate

8

Prrenjas

Partia Demokratike

9

Prrenjas

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Prrenjas

Partia për Europianizim dhe Integri

min e Shqipërisë 13

Prrenjas

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Prrenjas

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Prrenjas

Partia e Gjelbër

23

Prrenjas

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Divjakë

Bashkë Fitojmë

1

Divjakë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Divjakë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Divjakë

Partia Republikane Shqiptare

4

Divjakë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Divjakë

Partia Demokracia Sociale

6

Divjakë

Partia Socialdemokrate

8

Divjakë

Partia Demokratike

9

Divjakë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Divjakë

Fryma e Re Demokratike

11

Divjakë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Divjakë

Partia Unitetit Kombetar

22

Divjakë

Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Eur

opiane 26

Fier

Bashkë Fitojmë

1

Fier

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Fier

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Fier

Partia Republikane Shqiptare

4

Fier

Partia Levizja e Legalitetit

5

Fier

Partia Demokracia Sociale

6

Fier

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Fier

Partia Socialdemokrate

8

Fier

Partia Demokratike

9

Fier

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Fier

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Lushnje

Bashkë Fitojmë

1

Lushnje

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Lushnje

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Lushnje

Partia Republikane Shqiptare

4

Lushnje

Partia Levizja e Legalitetit

5

Lushnje

Partia Demokracia Sociale

6

Lushnje

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Lushnje

Partia Socialdemokrate

8

Lushnje

Partia Demokratike

9

Lushnje

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Lushnje

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Lushnje

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Mallakastë

rBashkë Fitojmë

1

Mallakastë

rPartia Socialiste e Shqipërisë

2

Mallakastë

rPartia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Mallakastë

rPartia Republikane Shqiptare

4

Mallakastë

rPartia Levizja e Legalitetit

5

Mallakastë

rPartia Demokracia Sociale

6

Mallakastë

rAleanca Liberale e Djathtë

7

Mallakastë

rPartia Socialdemokrate

8

Mallakastë

rPartia Demokratike

9

Mallakastë

rAleanca Progresiste L.ZH.K

10

Mallakastë

rFryma e Re Demokratike

11

Mallakastë

rDrejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Mallakastë

rPartia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Mallakastë

rPartia Unitetit Kombetar

22

Mallakastë

rPartia Komuniste e Shqipërisë

32

Patos

Bashkë Fitojmë

1

Patos

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Patos

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Patos

Partia Republikane Shqiptare

4

Patos

Partia Levizja e Legalitetit

5

Patos

Partia Demokracia Sociale

6

Patos

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Patos

Partia Socialdemokrate

8

Patos

Partia Demokratike

9

Patos

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Patos

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Roskovec

Bashkë Fitojmë

1

Roskovec

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Roskovec

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Roskovec

Partia Republikane Shqiptare

4

Roskovec

Partia Demokracia Sociale

6

Roskovec

Partia Socialdemokrate

8

Roskovec

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Roskovec

Partia Balli Kombëtar

18

Dropull

Bashkë Fitojmë

1

Dropull

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Dropull

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Dropull

Partia Demokracia Sociale

6

Dropull

Partia Socialdemokrate

8

Dropull

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Dropull

Fryma e Re Demokratike

11

Dropull

Minoriteti Etnik Grek për të Ardhm

en 37

Gjirokastër

Bashkë Fitojmë

1

Gjirokastër

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Gjirokastër

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Gjirokastër

Partia Republikane Shqiptare

4

Gjirokastër

Partia Levizja e Legalitetit

5

Gjirokastër

Partia Socialdemokrate

8

Gjirokastër

Partia Demokratike

9

Gjirokastër

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Gjirokastër

Fryma e Re Demokratike

11

Gjirokastër

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Gjirokastër

Bindja Demokratike

15

Gjirokastër

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Gjirokastër

Partia e Gjelbër

23

Gjirokastër

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Këlcyrë

Bashkë Fitojmë

1

Këlcyrë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Këlcyrë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Këlcyrë

Partia Republikane Shqiptare

4

Këlcyrë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Këlcyrë

Partia Demokracia Sociale

6

Këlcyrë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Këlcyrë

Partia Socialdemokrate

8

Këlcyrë

Partia Demokratike

9

Këlcyrë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Këlcyrë

Fryma e Re Demokratike

11

Këlcyrë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Këlcyrë

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Këlcyrë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Këlcyrë

Partia Balli Kombëtar

18

Këlcyrë

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Këlcyrë

Lëvizja e RE

25

Këlcyrë

Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Eur

opiane 26

Këlcyrë

Partia Mbrojtjen e të Drejtave të P

untorve të Shqipërisë 28

Këlcyrë

Partia e Reformave Demokratike S

hqiptare 31

Këlcyrë

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Këlcyrë

Ardhmërija Shqiptare

40

Libohovë

Bashkë Fitojmë

1

Libohovë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Libohovë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Libohovë

Partia Demokracia Sociale

6

Libohovë

Partia Socialdemokrate

8

Libohovë

Partia Demokratike

9

Libohovë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Memaliaj

Bashkë Fitojmë

1

Memaliaj

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Memaliaj

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Memaliaj

Partia Republikane Shqiptare

4

Memaliaj

Partia Levizja e Legalitetit

5

Memaliaj

Partia Demokracia Sociale

6

Memaliaj

Partia Socialdemokrate

8

Memaliaj

Partia Demokratike

9

Memaliaj

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Memaliaj

Fryma e Re Demokratike

11

Memaliaj

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Memaliaj

Partia Balli Kombëtar

18

Memaliaj

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Memaliaj

Partia e Gjelbër

23

Përmet

Bashkë Fitojmë

1

Përmet

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Përmet

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Përmet

Partia Republikane Shqiptare

4

Përmet

Partia Levizja e Legalitetit

5

Përmet

Partia Demokracia Sociale

6

Përmet

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Përmet

Partia Socialdemokrate

8

Përmet

Partia Demokratike

9

Përmet

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Përmet

Fryma e Re Demokratike

11

Përmet

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Përmet

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Përmet

Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Eur

opiane 26

Përmet

Partia Ora e Shqipërisë

33

Përmet

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Përmet

Ardhmërija Shqiptare

40

Tepelenë

Bashkë Fitojmë

1

Tepelenë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Tepelenë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Tepelenë

Partia Republikane Shqiptare

4

Tepelenë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Tepelenë

Partia Demokracia Sociale

6

Tepelenë

Partia Socialdemokrate

8

Tepelenë

Partia Demokratike

9

Tepelenë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Tepelenë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Tepelenë

Partia Balli Kombëtar

18

Tepelenë

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Devoll

Bashkë Fitojmë

1

Devoll

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Devoll

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Devoll

Partia Republikane Shqiptare

4

Devoll

Partia Levizja e Legalitetit

5

Devoll

Partia Demokracia Sociale

6

Devoll

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Devoll

Partia Socialdemokrate

8

Devoll

Partia Demokratike

9

Devoll

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Devoll

Fryma e Re Demokratike

11

Devoll

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Devoll

Partia Balli Kombëtar

18

Devoll

Festim Vebi Kaso

1000

Kolonjë

Bashkë Fitojmë

1

Kolonjë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Kolonjë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Kolonjë

Partia Republikane Shqiptare

4

Kolonjë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Kolonjë

Partia Demokracia Sociale

6

Kolonjë

Partia Socialdemokrate

8

Kolonjë

Partia Demokratike

9

Kolonjë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Kolonjë

Fryma e Re Demokratike

11

Kolonjë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Korçë

Bashkë Fitojmë

1

Korçë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Korçë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Korçë

Partia Republikane Shqiptare

4

Korçë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Korçë

Partia Demokracia Sociale

6

Korçë

Partia Socialdemokrate

8

Korçë

Partia Demokratike

9

Korçë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Korçë

Fryma e Re Demokratike

11

Korçë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Korçë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Korçë

Partia e Gjelbër

23

Korçë

Nisma Thurje

35

Korçë

Lazjon Vangjel Petri

1000

Maliq

Bashkë Fitojmë

1

Maliq

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Maliq

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Maliq

Partia Republikane Shqiptare

4

Maliq

Partia Levizja e Legalitetit

5

Maliq

Partia Demokracia Sociale

6

Maliq

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Maliq

Partia Socialdemokrate

8

Maliq

Partia Demokratike

9

Maliq

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Maliq

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Maliq

Partia Unitetit Kombetar

22

Maliq

Partia e Gjelbër

23

Pogradec

Bashkë Fitojmë

1

Pogradec

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Pogradec

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Pogradec

Partia Republikane Shqiptare

4

Pogradec

Partia Levizja e Legalitetit

5

Pogradec

Partia Demokracia Sociale

6

Pogradec

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Pogradec

Partia Socialdemokrate

8

Pogradec

Partia Demokratike

9

Pogradec

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Pogradec

Fryma e Re Demokratike

11

Pogradec

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Pogradec

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Pogradec

Partia Balli Kombëtar

18

Pogradec

Partia Unitetit Kombetar

22

Pogradec

Lëvizja e RE

25

Pustec

Bashkë Fitojmë

1

Pustec

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Pustec

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Pustec

Partia Demokracia Sociale

6

Pustec

Partia Socialdemokrate

8

Pustec

Aleanca Maqedonasve për integri

in Europian 29

Has

Bashkë Fitojmë

1

Has

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Has

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Has

Partia Republikane Shqiptare

4

Has

Partia Levizja e Legalitetit

5

Has

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Has

Partia Socialdemokrate

8

Has

Partia Demokratike

9

Has

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Has

Fryma e Re Demokratike

11

Has

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Has

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Has

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Has

Partia Balli Kombëtar

18

Has

Partia e Gjelbër

23

Has

Partia Kombëtare Konservatore Al

ania 27

Has

Partia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Has

Ardhmërija Shqiptare

40

Kukës

Bashkë Fitojmë

1

Kukës

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Kukës

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Kukës

Partia Republikane Shqiptare

4

Kukës

Partia Levizja e Legalitetit

5

Kukës

Partia Demokracia Sociale

6

Kukës

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Kukës

Partia Socialdemokrate

8

Kukës

Partia Demokratike

9

Kukës

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Kukës

Fryma e Re Demokratike

11

Kukës

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Kukës

Partia për Europianizim dhe Integri

min e Shqipërisë 13

Kukës

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Kukës

Bindja Demokratike

15

Kukës

Partia për Mbrojtjen e të Drejtave

të Emigrantëve 16

Kukës

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Kukës

Partia Balli Kombëtar

18

Kukës

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Kukës

Partia Unitetit Kombetar

22

Kukës

Partia e Gjelbër

23

Kukës

Partia Konservatore

24

Kukës

Partia Kombëtare Konservatore Al

ania 27

Kukës

Partia Mbrojtjen e të Drejtave të P

untorve të Shqipërisë 28

Kukës

Partia Ora e Shqipërisë

33

Kukës

Partia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Kukës

Nisma Thurje

35

Kukës

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Kukës

Ardhmërija Shqiptare

40

Tropojë

Bashkë Fitojmë

1

Tropojë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Tropojë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Tropojë

Partia Republikane Shqiptare

4

Tropojë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Tropojë

Partia Demokracia Sociale

6

Tropojë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Tropojë

Partia Socialdemokrate

8

Tropojë

Partia Demokratike

9

Tropojë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Tropojë

Fryma e Re Demokratike

11

Tropojë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Tropojë

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Tropojë

Bindja Demokratike

15

Tropojë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Tropojë

Partia Balli Kombëtar

18

Tropojë

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Tropojë

Lëvizja punëtore Shqiptare

20

Tropojë

Partia Unitetit Kombetar

22

Tropojë

Partia e Gjelbër

23

Tropojë

Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Eur

opiane 26

Tropojë

Partia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Tropojë

Nisma Thurje

35

Tropojë

Lidhja Demokristiane Shqiptare

39

Tropojë

Ardhmërija Shqiptare

40

Kurbin

Bashkë Fitojmë

1

Kurbin

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Kurbin

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Kurbin

Partia Republikane Shqiptare

4

Kurbin

Partia Levizja e Legalitetit

5

Kurbin

Partia Demokracia Sociale

6

Kurbin

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Kurbin

Partia Socialdemokrate

8

Kurbin

Partia Demokratike

9

Kurbin

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Kurbin

Fryma e Re Demokratike

11

Kurbin

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Kurbin

Bindja Demokratike

15

Kurbin

Partia Balli Kombëtar

18

Kurbin

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Kurbin

Partia e Gjelbër

23

Kurbin

Partia Kombëtare Konservatore Al

ania 27

Kurbin

Partia Ora e Shqipërisë

33

Kurbin

Partia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Kurbin

Nisma Thurje

35

Kurbin

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Kurbin

Rinaldo Agustin Piroli

1000

Kurbin

Diogjen Gjergj Kolici

1000

Lezhë

Bashkë Fitojmë

1

Lezhë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Lezhë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Lezhë

Partia Republikane Shqiptare

4

Lezhë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Lezhë

Partia Demokracia Sociale

6

Lezhë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Lezhë

Partia Socialdemokrate

8

Lezhë

Partia Demokratike

9

Lezhë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Lezhë

Fryma e Re Demokratike

11

Lezhë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Lezhë

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Lezhë

Partia për Mbrojtjen e të Drejtave

të Emigrantëve 16

Lezhë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Lezhë

Partia Balli Kombëtar

18

Lezhë

Partia Unitetit Kombetar

22

Lezhë

Partia e Gjelbër

23

Lezhë

Partia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Lezhë

Ardhmërija Shqiptare

40

Mirditë

Bashkë Fitojmë

1

Mirditë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Mirditë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Mirditë

Partia Republikane Shqiptare

4

Mirditë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Mirditë

Partia Demokracia Sociale

6

Mirditë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Mirditë

Partia Socialdemokrate

8

Mirditë

Partia Demokratike

9

Mirditë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Mirditë

Fryma e Re Demokratike

11

Mirditë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Mirditë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Mirditë

Partia Unitetit Kombetar

22

Mirditë

Partia e Gjelbër

23

Mirditë

Partia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Mirditë

Nisma Thurje

35

Fushë-Arrë

zBashkë Fitojmë

1

Fushë-Arrë

zPartia Socialiste e Shqipërisë

2

Fushë-Arrë

zPartia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Fushë-Arrë

zPartia Republikane Shqiptare

4

Fushë-Arrë

zPartia Levizja e Legalitetit

5

Fushë-Arrë

zAleanca Liberale e Djathtë

7

Fushë-Arrë

zPartia Socialdemokrate

8

Fushë-Arrë

zPartia Demokratike

9

Fushë-Arrë

zAleanca Progresiste L.ZH.K

10

Fushë-Arrë

zFryma e Re Demokratike

11

Fushë-Arrë

zDrejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Fushë-Arrë

zAleanca Arbnore Kombëtare

17

Fushë-Arrë

zPartia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Fushë-Arrë

zPartia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Fushë-Arrë

zArdhmërija Shqiptare

40

Malësi e M

aBdahsehkë Fitojmë

1

Malësi e M

aPdahretia Socialiste e Shqipërisë

2

Malësi e M

aPdahretia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Malësi e M

aPdahretia Republikane Shqiptare

4

Malësi e M

aPdahretia Levizja e Legalitetit

5

Malësi e M

aPdahretia Demokracia Sociale

6

Malësi e M

aAdlehaenca Liberale e Djathtë

7

Malësi e M

aPdahretia Socialdemokrate

8

Malësi e M

aPdahretia Demokratike

9

Malësi e M

aAdlehaenca Progresiste L.ZH.K

10

Malësi e M

aFdryhme a e Re Demokratike

11

Malësi e M

aDdrheejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Malësi e M

aBdinhdeja Demokratike

15

Malësi e M

aAdlehaenca Arbnore Kombëtare

17

Malësi e M

aPdahretia Balli Kombëtar

18

Malësi e M

aAdlehaenca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Malësi e M

aPdahretia Unitetit Kombetar

22

Malësi e M

aPdahretia e Gjelbër

23

Malësi e M

aPdahretia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Malësi e M

aPdahretia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Malësi e M

aAdrhdehmërija Shqiptare

40

Pukë

Bashkë Fitojmë

1

Pukë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Pukë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Pukë

Partia Republikane Shqiptare

4

Pukë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Pukë

Partia Demokracia Sociale

6

Pukë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Pukë

Partia Socialdemokrate

8

Pukë

Partia Demokratike

9

Pukë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Pukë

Fryma e Re Demokratike

11

Pukë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Pukë

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Pukë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Pukë

Partia Balli Kombëtar

18

Pukë

Fronti i Majtë

21

Pukë

Partia Kristian Demokrate e Shqipe

rise 34

Pukë

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Shkodër

Bashkë Fitojmë

1

Shkodër

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Shkodër

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Shkodër

Partia Republikane Shqiptare

4

Shkodër

Partia Levizja e Legalitetit

5

q

p

q

p

q p



Shkodër

Partia Demokracia Sociale

6

Shkodër

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Shkodër

Partia Socialdemokrate

8

Shkodër

Partia Demokratike

9

Shkodër

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Shkodër

Fryma e Re Demokratike

11

Shkodër

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Vau-Dejës

Bashkë Fitojmë

1

Vau-Dejës

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Vau-Dejës

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Vau-Dejës

Partia Republikane Shqiptare

4

Vau-Dejës

Partia Levizja e Legalitetit

5

Vau-Dejës

Partia Demokracia Sociale

6

Vau-Dejës

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Vau-Dejës

Partia Socialdemokrate

8

Vau-Dejës

Partia Demokratike

9

Vau-Dejës

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Vau-Dejës

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Kamëz

Bashkë Fitojmë

1

Kamëz

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Kamëz

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Kamëz

Partia Republikane Shqiptare

4

Kamëz

Partia Levizja e Legalitetit

5

Kamëz

Partia Demokracia Sociale

6

Kamëz

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Kamëz

Partia Socialdemokrate

8

Kamëz

Partia Demokratike

9

Kamëz

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Kamëz

Fryma e Re Demokratike

11

Kamëz

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Kamëz

Partia Aleanca Demokristiane e Sh

ipërisë 38

Kavajë

Bashkë Fitojmë

1

Kavajë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Kavajë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Kavajë

Partia Republikane Shqiptare

4

Kavajë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Kavajë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Kavajë

Partia Socialdemokrate

8

Kavajë

Partia Demokratike

9

Kavajë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Kavajë

Fryma e Re Demokratike

11

Kavajë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Rrogozhinë

Bashkë Fitojmë

1

Rrogozhinë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Rrogozhinë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Rrogozhinë

Partia Republikane Shqiptare

4

Rrogozhinë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Rrogozhinë

Partia Demokracia Sociale

6

Rrogozhinë

Partia Socialdemokrate

8

Rrogozhinë

Partia Demokratike

9

Rrogozhinë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Rrogozhinë

Mitat Kadri Daja

1000

Rrogozhinë

Fatjon Durim Biba

1000

Tiranë

Bashkë Fitojmë

1

Tiranë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Tiranë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Tiranë

Partia Republikane Shqiptare

4

Tiranë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Tiranë

Partia Demokracia Sociale

6

Tiranë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Tiranë

Partia Socialdemokrate

8

Tiranë

Partia Demokratike

9

Tiranë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Tiranë

Fryma e Re Demokratike

11

Tiranë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Tiranë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Tiranë

Partia Balli Kombëtar

18

Tiranë

Partia Konservatore

24

Tiranë

Nisma Thurje

35

Tiranë

Lëvizja Bashkë

36

Vorë

Bashkë Fitojmë

1

Vorë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Vorë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Vorë

Partia Republikane Shqiptare

4

Vorë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Vorë

Partia Socialdemokrate

8

Vorë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Vorë

Fryma e Re Demokratike

11

Vorë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Vorë

Partia e Gjelbër

23

Vorë

Ardhmërija Shqiptare

40

Delvinë

Bashkë Fitojmë

1

Delvinë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Delvinë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Delvinë

Partia Republikane Shqiptare

4

Delvinë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Delvinë

Partia Socialdemokrate

8

Delvinë

Partia Demokratike

9

Delvinë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Delvinë

Partia për Europianizim dhe Integri

min e Shqipërisë 13

Finiq

Bashkë Fitojmë

1

Finiq

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Finiq

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Finiq

Partia Republikane Shqiptare

4

Finiq

Partia Demokracia Sociale

6

Finiq

Partia Socialdemokrate

8

Finiq

Partia Demokratike

9

Finiq

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Finiq

Aleanca për Demokraci dhe Solidar

itet 19

Finiq

Minoriteti Etnik Grek për të Ardhm

en 37

Himarë

Bashkë Fitojmë

1

Himarë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Himarë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Himarë

Partia Republikane Shqiptare

4

Himarë

Partia Demokracia Sociale

6

Himarë

Partia Socialdemokrate

8

Himarë

Partia Demokratike

9

Himarë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Himarë

Fryma e Re Demokratike

11

Himarë

Bindja Demokratike

15

Himarë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Himarë

Partia Balli Kombëtar

18

Himarë

Minoriteti Etnik Grek për të Ardhm

en 37

Konispol

Bashkë Fitojmë

1

Konispol

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Konispol

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Konispol

Partia Republikane Shqiptare

4

Konispol

Partia Levizja e Legalitetit

5

Konispol

Partia Demokracia Sociale

6

Konispol

Partia Demokratike

9

Konispol

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Sarandë

Bashkë Fitojmë

1

Sarandë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Sarandë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Sarandë

Partia Republikane Shqiptare

4

Sarandë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Sarandë

Partia Demokracia Sociale

6

Sarandë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Sarandë

Partia Socialdemokrate

8

Sarandë

Partia Demokratike

9

Sarandë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Sarandë

Fryma e Re Demokratike

11

Sarandë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Sarandë

Bindja Demokratike

15

Sarandë

Aleanca Arbnore Kombëtare

17

Sarandë

Partia Balli Kombëtar

18

Sarandë

Partia Emigracionit Shqiptar

30

Sarandë

Minoriteti Etnik Grek për të Ardhm

en 37

Sarandë

Soraldo Flamur Nebo

1000

Sarandë

Ibrahim Skënder Bajrami

1000

Selenicë

Bashkë Fitojmë

1

Selenicë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Selenicë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Selenicë

Partia Republikane Shqiptare

4

Selenicë

Partia Demokracia Sociale

6

Selenicë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Selenicë

Partia Socialdemokrate

8

Selenicë

Partia Demokratike

9

Selenicë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Selenicë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Selenicë

Partia Aleanca Demokratike e Shqi

përisë 14

Selenicë

Partia Balli Kombëtar

18

Selenicë

Partia e Gjelbër

23

Vlorë

Bashkë Fitojmë

1

Vlorë

Partia Socialiste e Shqipërisë

2

Vlorë

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqi

ërisë 3

Vlorë

Partia Republikane Shqiptare

4

Vlorë

Partia Levizja e Legalitetit

5

Vlorë

Partia Demokracia Sociale

6

Vlorë

Aleanca Liberale e Djathtë

7

Vlorë

Partia Socialdemokrate

8

Vlorë

Partia Demokratike

9

Vlorë

Aleanca Progresiste L.ZH.K

10

Vlorë

Fryma e Re Demokratike

11

Vlorë

Drejtësi, Integrim dhe Unitet

12

Vlorë

Partia Balli Kombëtar