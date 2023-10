Komisioneri Varhelyi: Rivlerësimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve, arritje për të ardhmen e Shqipërisë

Komisioneri për Fqinjësinë dhe Zgjerimin në Komisionin Evropian, Oliver Varhelyi ka bërë thirrje që të ndalen sulmet ndaj anëtarëve të organeve të vettingut në Shqipëri.

Gjatë një takimi me anëtarët e organeve të rivlerësimit kalimtar për gjyqtarët dhe prokurorët Komisioneri Varhelyi e cilësoi realizimin e procesit të rivlerësimit një arritje themelore për të ardhmen e vendit, si dhe shprehu vlerësime për punën e deritanishme të organeve të vetingut.

Në takim u diskutua mbi ecurinë e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, rezultatet e deritanishme dhe sfidat në vazhdim.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kryetarja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit Pamela Qirko i shprehu Komisionerit Varhelyi falënderimet e Komisionit për mbështetjen e pakursyer dhe të vazhdueshme të Komisionit Evropian për reformën në drejtësi dhe procesin e vettingut, ndërsa nënvizoi se KPK do të vijojë me rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve deri në përmbyllje të procesit, me paanshmëri, integritet dhe profesionalizëm pavarsisht vështirësive.

NJOFTIMI I PLOTE

Anëtarët e organeve të rivlerësimit kalimtar për gjyqtarët dhe prokurorët në Republikën e Shqipërisë zhvilluan sot një takim me Komisionerin për Fqinjësinë dhe Zgjerimin në Komisionin Evropian, z. Oliver Varhelyi.

Në takim u diskutua mbi ecurinë e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, rezultatet e deritanishme dhe sfidat në vazhdim. Kryetarja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK), znj. Pamela Qirko i shprehu Komisionerit Varhelyi falënderimet e Komisionit për mbështetjen e pakursyer dhe të vazhdueshme të Komisionit Evropian për reformën në drejtësi dhe procesin e vettingut, ndërsa nënvizoi se KPK do të vijojë me rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve deri në përmbyllje të procesit, me paanshmëri, integritet dhe profesionalizëm pavarsisht vështirësive.

Nga ana e tij, Komisioneri Varhelyi e cilësoi realizimin e procesit të rivlerësimit një arritje themelore për të ardhmen e vendit, si dhe shprehu vlerësime për punën e deritanishme të organeve të vetingut.

Njëkohësisht, Komisioneri Varhelyi u shpreh se sulmet ndaj anëtareve të organeve të rivlerësimit dhe familjarëve të tyre duhet të ndalojnë.

Ai inkurajoi anëtarët e organeve të rivlerësimit të vijojnë me procesin bazuar mbi themelet e forta të punës së bërë, si edhe garantoi mbështetjen e plotë të Komisionit Evropian në procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Takimi i z. Varhelyi me anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit u zhvillua në kuadër të vizitës zyrtare të Komisionerit në Tiranë.