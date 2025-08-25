"Digjet" Lapaj, Kolegji Zgjedhor i dha mandatin, ja kush është Ana Dajko, deputetja e vetme e "Shqipëria Bëhet"
Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 14:09
Kolegji Zgjedhor ka vendosur që mandati i Nismës “Shqipëria Bëhet” në Kuvend t’i kalojë 60-vjeçares Ana Dajko.
Me këtë vendim, Dajko bëhet e vetmja përfaqësuese e forcës politike, ndërsa u rrëzua kërkesa e Adriatik Lapajt që mandati t’i mbetej Kleana Xhuvelit.
Ana Dajko, e vetëpunësuar dhe me arsim të mesëm, është nëna e Vasil Dajkos, anëtar i kryesisë së lëvizjes.
Ajo rezulton gjithashtu kushërira e vetë Lapajt. Ky zhvillim e bën atë një figurë të re politike që do të marrë vendin në sallën e Parlamentit si zëri i vetëm i kësaj force politike.