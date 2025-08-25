LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Digjet" Lapaj, Kolegji Zgjedhor i dha mandatin, ja kush është Ana Dajko, deputetja e vetme e "Shqipëria Bëhet"

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 14:09
Politikë

"Digjet" Lapaj, Kolegji Zgjedhor i dha mandatin, ja kush

Kolegji Zgjedhor ka vendosur që mandati i Nismës “Shqipëria Bëhet” në Kuvend t’i kalojë 60-vjeçares Ana Dajko.

Me këtë vendim, Dajko bëhet e vetmja përfaqësuese e forcës politike, ndërsa u rrëzua kërkesa e Adriatik Lapajt që mandati t’i mbetej Kleana Xhuvelit.

Ana Dajko, e vetëpunësuar dhe me arsim të mesëm, është nëna e Vasil Dajkos, anëtar i kryesisë së lëvizjes.

Ajo rezulton gjithashtu kushërira e vetë Lapajt. Ky zhvillim e bën atë një figurë të re politike që do të marrë vendin në sallën e Parlamentit si zëri i vetëm i kësaj force politike.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion