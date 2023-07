“Kokë më kokë” me Bashën për kreun e PD, Gjergj Hani thirrje demokratëve për të votuar

Kandidati për postin e kreut të Partisë Demokratike, Gjergj Hani ka votuar rreth orës 10:00. Në një deklaratë për mediat ai u bëri thirrje demokratëve të merrnin pjesë në votime.

“Pjesëmarrja është e domosdoshme, është vlerë e demokracisë. I ftoj demokratët që të votojnë Gjergj Hani iu është përmbajtur vendimeve të Kryesësië. Sa i përket mundësive, sigurisht nuk ishin të barabarta s’kisha mundësi që të mbuloja fushatën në të gjithë vendin. Vendimi i Këshillit Kombëtar nuk ka asnjë vlerë ligjore. Ngelet për tu parë dhe do të flasë drejtësia, nëse ka arsye ku drejtësia do gjejë shkelje do marrë vendimin e saj. Të përpiqemi të ketë mbarëvajtje dhe të mos thyejmë heshtjen. Të hënën do të mbajmë konferencë, sot fitojmë të gjithë, fiton PD“- u shpreh ai.