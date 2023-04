Koalicioni “Bashkë Fitojmë” çel nesër fushatën, thirrja e Metës për qytetarët: T’i japim fund monizmit

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta iu ka bërë thirrrje qytetarëve që të maarrin pjesë nesër në çeljen e fushatës së koalicionit “Bashkë Fitojmë” për zgjedhjet vendore të 14 majit.

Në një postim në rrjetet sociale, ai ka ftuar qytetarët të jenë pjesë e hapjes e cila do të zhvillohet në stadiumin kombëtar “Air Ailbania”. Sipas tij 14 maji do të jetë dita e ndryshimit ët madh, ku Bashkitë do të rikthehen në shërbimin ndaj qytetarëve.

“Nesër ju mirëpresim në orën 12:00 në stadiumin kombëtar për të nisur së bashku fushatën fitimtare për ndryshimin e madh në 14 maj, që i jep fund njëherë e përgjithmonë monizmit në pushtetin vendor dhe i rikthen Bashkitë në shërbimin tuaj.

Dhe i vendos njeherë e përgjithmonë kryebashkiakët dhe këshillat bashkiakë vetëm në shërbimin tuaj dhe në kontrollin tuaj. Ju mirëpres nesër në stadiumin kombëtar. “Bashkë Fitojmë”!-u shpreh Meta.