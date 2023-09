“Këta më kanë pushkatuar gjyshin”/ Benet Becit i ndodh e papritura në memorialin e Postribës

Një incident ka ndodhur në aktivitetin përkujtimor për 77-vjetorin e kryengritjes antikomuniste të Postribës.

Pas vendosjes së kurorave me lule në memorialin në përkujtim të lëvizjes së parë antikomuniste nga kryetari i bashkisë Shkodër Benet Beci, Bardhyl Shaba mori kurorat dhe i hodhi në tokë duke thënë se këta të sotmit janë pasardhës të atyre që i kanë pushkatuar gjyshin.

“Këta më kanë pushkatuar gjyshin, nuk ka nevojë me ardh ai. Këta më kanë pushkatuar gjyshin, nuk kanë nevojë me ardh me vnu kurora”, tha Shaba.

Pas këtij incidenti, kryebashkiaku Beci u largua menjëherë. Kjo është hera e parë që socialistët përkujtojnë kryengritjen e Postribës. Në këtë 77-vjetor munguan përfaqësues të PD të cilët do të marrin pjesë pas një ore veçmas në përkujtimin e kësaj ngjarjeje.