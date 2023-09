Këshillimi Kombëtar/ Meta ironizon Qeverinë: Me nënë Lizën kur do të flisni?!

Presidenti Ilir Meta ka ironizuar Qeverinë lidhur me platformën e re të Këshillimit Kombëtar.

Me anë të një stuatusi në rrjete sociale, Meta ironizon duke shprehur se mirë që konsultoheni virtualisht me qytetarët, por kur do të flasin me nënë Lizën, e cila është një nga banoret e prekura nga shembja e banesave në lagjen "5 maji".

Meta më tej thekson se Qeveria duhet të dëgjojë me përulësi zërin e qytetarëve që kërkojnë lirinë dhe të drejtat e tyre.

"Shumë mirë, që konsultoheni virtualisht me qytetarët , por me Nënë Lizën kur do flisni?!

Shqiptarët meritojnë dialog të sinqertë, humanizëm dhe ZGJIDHJE!

Dëgjoni me përulësi zërin e qytetarëve të thjeshtë, që kërkojnë çdo ditë respektimin e të drejtave dhe lirive të tyre!", shkruan Meta në rrjetin social Facebook.