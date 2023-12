Sot shqyrtohet kërkesa e SPAK për arrestimin e tij, Sali Berisha mbërrin në selinë blu

Ish-kryeministri Sali Berisha ka shkuar në selinë e PD-së, në një kohë kur pritet të pas disa minutash të nisë protesta e opozitës.

Berisha nuk ka dhënë asnjë koment për gazetarët, ndërsa iu kujtoi atyre që të ndjekin konferencën e tij për media në orën 11:00.



Sakaq, opozita do të protestojë në orën 11:30 para Kryesisë së Kuvendit, ndërsa në 12:00 do të nisë mbledhja e Këshillit të Rregullores, ku do të diskutohet për imunitetin e Berishës, për të cilin SPAK kërkon një masë ‘arrest me burg’ ose ‘arrest shtëpie’ për çështjen e ish-kompleksit Partizani.