"Ethet e minjve" mbërrijnë në Kosovë, infektohet 8-vjeçarja. Çfarë këshillojnë autoritetet

Rasti i parë me ethet e minjve është shënuar në Kosovë. Lajmi bëhet i ditur nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës.

IKSHPK-ja ka kërkuar nga qytetarët që të kenë kujdes dhe të mos përdorin fruta mali të palara sepse mund të preken nga kjo sëmundje.

Një tetë vjeçare është infektuar nga “ethet e minjve”, në bjeshkët e komunës së Deçanit, gjendja e së cilës sipas Drejtorit të Klinikës Infektive, Arben Vishaj, tashmë është stabile.

Gjatë ditës IKSHP-ja ka apeluar për kujdes gjatë konsumimit të frutave malore për shkak të rrezikut për infektim nga ethet e minjve, që mund të jenë vdekjeprurëse. Sipas tyre, në Kosovë më së shumti rrezik ka në rajonin e Dukagjinit, rajonin e Karadakut dhe në atë të Shalës.

“Burim i infeksionit janë minjtë. Sëmundja përhapet me ushqim, me aerosolë dhe me kontakt. Rastet me ethe hemorragjike me sindromën renale sporadike janë të palidhura mes vete dhe nuk ka ndonjë shpërthim epidemik mes tyre, por pakujdesia gjatë ruajtjes së ushqimit dhe konsumimi i manave të palara mund të shkaktojnë sëmundje vdekjeprurëse”, thuhet në njoftimin e IKSHP-së.

Siç thuhet në njoftim, në organizmin e njeriut shkaktari hyn përmes tri portave hyrëse: trakti respirator, trakti tretës dhe përmes lëkurës.

Instituti thotë se “trajtimi i sëmundjes bëhet me sukses të plotë në Klinikën Infektive në qoftë se paraqiten me kohë. Po qe se të sëmurët kërkojnë ndihmë me vonesë paraqiten komplikime, e që mund të bllokohen veshkat”.

Njëra nga masat parandaluese sipas IKSHP-së është pengimi i futjes së brejtësve në shtëpi dhe stane.

“Ruajtja e ushqimit nga ekskretet e brejtësve, përpunimi termik i artikujve ushqimor të dyshimtë, frytet e pyllit mos të konsumohen pa u pastruar, djathit të freskët t’i shtohet kripë dhe mos tē konsumohet si i freskët nëse dyshohet se është kontaminuar, larja e duarve me ujë dhe sapun te kosarët dhe punëtorët tjerë të fushës para ngrënies, të bëhet klorimi i ujit të pijes, dezinfektimi i sipërfaqeve të kontaminuara nga ekskretet e brejtësve”, thuhet në njoftim.