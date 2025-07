Kërkon lirimin nga burgu! Ja kur do të mbahet seanca për Erion Veliajn në Gjykatën e Lartë

Pasi caktoi trupën gjyqësore, Gjykata e Lartë ka caktuar edhe datën kur do të zhvillohet seanca për kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj.

Në datë 8 korrik në Gjykatën e lartë do të zhvillohet seanca për Erion Veliajn dhe Elman Abulen. Ata kërkojnë ndryshim të masave të sigurimit.

Ora kur do të zhvillohet seanca në dhomë këshillimi është në 12:00. Gjyqtarët do të shqyrtojnë argumentet e dhëna nga mbrojta e Veliajt dhe po ashtu edhe mbrojta e Abules më pas edhe argumentat e SPAK pse nuk duhet të ndryshojnë masat e sigurimit.

Në fund gjykata e lartë do të thotë fjalën e fundit nëse Veliaj do të qëndrojë në qeli apo do të fitojë lirinë.

