Kërkoi lirim nga burgu, Gjykata e Lartë merr vendimin për ish-kryebashkiakun Lefter Alla

Gjykata e Larë ka refuzuar ditën e sotme kërkesën e ish-kryebashkiakut të Bulqizës, Leftër Alla për lirimin nga qelia. Alla kishte kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë “Arrest me burg”, të caktuar më herët nga gjykata ndaj tij, por kjo kërkesë është refuzuar.

Alla ndodhet në burg nën akuzë për korrupsion dhe abuzim me tenderat publikë, pasi së bashku me disa zyrtarë të tjerë të bashkisë, kanë kryer veprime të paligjshme në dhënien e një tenderi me vlerë 3 milionë euro për ndërtimin e një Ujësjellësi në qytetin e Bulqizës.

Tenderi i bashkisë drejtuar nga Alla, u fitua nga kompania ‘BOE England”, e cila dyshohet se u favorizua gjatë procedurës. Por punimet, u kryen nga një tjetër kompani, “OE 2AF Albania shpk”, lidhje shoqërore e kryetarit të Bashkisë.

Bashkë me Allën u arrestua dhe nënkryetarja e bashkisë, Enkelejda Lleshi dhe 11 zyrtarë të tjerë që janë identifikuar si: Rubin Kola, Erion Isaku, Leonard Daci, Arsen Gjoka, Kujtim Zogu, Denis Xholi, Rasim Daci, Dalo Gazidedja Aqif Konesha, Kastriot Ibrahimaj, Ana Nishku.