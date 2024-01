Kërkoi leje për t’u betuar, Apeli i GJKKO-së shtyn vendimin për Fredi Belerin

Gjykata e Posaçme e Apelit shtyn për në 29 janar seancën e shqyrtimit të kërkesës për leje të posaçme të Alfred Belerit për t’u betuar si kryebashkiak.

Në seancën e sotme avokatët e Belerit kanë kërkuar përjashtimin e gjyqtares së vetme Daniela Shirka, me arsyetimin se trupa duhet të ishte me tre anëtare dhe jo me një.

Përmes avokatëve, por edhe personalisht nga kafazi i sallës, Beleri ka kërkuar ndryshimin e vendimit të shkallës së parë, që i refuzoi kërkesën për leje të posaçme nga burgu.

Fredi Beleri ndodhet ne burg qe prej dates 12 maj te ketij viti, i akuzuar per korrupsion ne zgjedhje pasi u arrestua bashke me anetaret e shtabit elektoral duke thene 40 mije leke per tete vota ne Himare.