Kërkesa e SPAK për imunitetin, a do të shkojë Berisha në mbledhjen e Këshillit të Mandateve?

Teksa për gati 2 orë pritet që të mblidhet Këshilli i Mandateve, ku do të diskutohet mbi kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit si deputet për Sali Berishën, mbetet ende e paqartë nëse do të shkojë apo jo në mbledhje ish-kryeministri.

Berisha ka deklaruar se do të shkojë në mbledhje vetëm nëse ajo do të ishte me dyer të hapura.

Mbledhja e Këshillit të Mandateve do të transmetohet drejtpërdrejtë në faqen e Kuvendit. Ndërkohë, në orën 11:30 opozita do të protestojë jashtë Kryesisë së Kuvendit.