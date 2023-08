Kërcënimi i Ahmetajt dhe familjes së tij, Sali Berisha: Telefonin e kam të hapur, mund të komunikojë po të dojë

Sali Berisha ka deklaruar se nuk ka komunikuar me ish.zv-kryeministrin Arben Ahmetaj. Por ish-kryeministri theksoi se telefonin e ka të hapur dhe Ahmetaj mund t’i shkruajë.



“Nuk e kam ndaluar”, tha Berisha, i cili deklaroi se informacionet për kërcënimet ndaj ish-zyrtarit socialist i mori nga qytetari dixhital.

Berisha: Nuk kam komunikuar kurrë me Arben Ahmetajn nëse do ai mund të shkruajë në telefonin tim, nuk e kam ndaluar kurrë.

Ahmetaj u largua duke paraqitur mesazhet kërcënuese që i janë dërguar. Prokuroria duhet ti hetonte gjer më një.

Ahmetaj ka informuar njerëz të cilët u ka rrëfyer se është kërcënuar, madje direkt edhe nga kriminelë nga qelitë e burgjeve, është një gjë e rëndë.



Për ish-bashkëshorten dhe bashkëshorten më thonë se janë lëshuar urdhër arresti, por nuk e di të vërtetë.

Të lëshosh urdhër arresti për ato zonjat, dhe të sillet Veliaj, Rama, Agaçi e Gjiknuri të lirë, që me firmat e tyre janë bazë e vjedhjes, do të thotë që po përpiqet të serviret çështja ashtu siç nuk është.

Ahmetaj të paraqitet si strumbullari apo trungu, dhe Mërtiri e Zoto dhe qarku të mbyllet me këta 3 persona, E them me përgjegjësi absolute.