“Keqmenaxhim i rezervave hidrike”/ Balluku i kthehet opozitës: Jemi në vit thatësire

Kriza e çmimeve të energjisë ka përfshirë në debat qeverinë dhe opozitën lidhur me menaxhimin e rezervës hidrike. Opozita insiston se gjatë tre muajve në verë KESH ka prodhuar më shumë sesa i lejohet, duke ulur ndjeshëm nivelin në hidrocentralin kryesor atë të Fierzës. Por për ministren e Energjisë, Belinda Balluku, ky denoncim nuk është i argumentuar.

“Gjatë muajve qershor, korrik dhe gusht KESH ka prodhuar më shumë sesa regjimi racional ose e thënë ndryshme më tepër se sa lejohet të shfrytëzohet dhe ky është keqmenaxhim i kaskadës, pasi sot Fierza është gati 13 metra më poshtë nga sa duhet të jetë.”- tha Helidon Bushati, deputet PD Ne kemi ruajtur rezervën dhe OSHEE ka dalë për blerje të energjisë në muajin korrik, por ajo që u përballëm ishin çmimet e rritura të energjisë në bursa. Ajo që mund të them është se kesh do t’i përmbahet detyrimit për të ofruar energjinë e planifikuar deri në fund të vitit. Por jemi në një vit me thatësire dhe reshjet ende s’kanë nisur”, u shpreh Balluku.

Opozita e vuri theksin edhe tek rritja e numrit të punonjësve në kompaninë OSHEE si dhe rritjen e pagave në këtë kompani, në një kohë kur sistemet po automatizohen, çka duhet të ndodhë e kundërta. Sot OSHE numëron 6 mijë punonjës nga 4 mijë që kishte në 2013.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Ju vini sot dhe kërkoni fonde shtese në një kohë kur kemi rritur numrin e punonjësve dhe keni rritur pagat dhe tani thoni se s’kemi lekë”, u shpreh Bushati.

“Kemi rritur numrin e punonjësve pasi s’kishin njerëz për të lexuar sahatin, kemi shtuar sportelet dhe kjo ka sjellë përmirësim të shërbimit, ndaj rritja e numrit të punonjësve është e justifikuar për sa kohemi përmirësuar shërbimin”, tha Ardian Cela, administrator i OSHEE.

Këto debate u bënë në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, ku u miratua marrja e një huaje për OSHEE në shumën 70 mln euro, me qëllim zbutjen e efekteve nga pandemia. Sipas të dhënave, humbjet që pësoi OSHEE nga Covidi arrijnë në 2.4 miliard lekë.