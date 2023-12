“Keni shkelur rëndë rregulloren”/ Tymyeset në Kuvend, Nikolla përjashton deputetin Flamur Noka

Që në nisje të seancës plenare, kryeparlamentarja Lindita Nikolla ka përjashtuar nga seanca deputetin Flamur Noka.

Sakaq, deputeti Noka nuk ka pranuar që të largohet nga salla, ndërsa Nikolla ia kujtoi dy herë këtë vendim.

Ndonëse situata në Kuvend nuk i ngjan atyre seancave të zakonshme, socialistët kanë vijuar me rendin e ditës, ku kanë vijuar me fjalimet e tyre, ndonëse duke hasur me protestën e opozitës.