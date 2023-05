“Kemi probleme në 532 qendra votimi”/ Celibashi zbardh detajet: Kemi bërë sa kemi pasur mundësi

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi doli në një deklaratë në mediat ku komunikoi se në 205 qendra votimi pajisja e identifikimit elektronik është e konfiguruar, por s’mund të marrim automatikisht në kohë reale informacion prej tyre.

Ai sqaroi se në 532 qendra votimi nuk kanë marrë asnjë informacion.

“Që do të thotë, ose në të gjitha këto qendra votimi PEi nuk funksionon, funksionon pjesërisht, ose funksionon plotësisht, por ne këtë të dhënë nuk e kemi nëpërmjet sistemit dhe jemi duke komunikuar me këto qendra votimi, si me operatorët, ashtu dhe me anëtarët e komisionit të qendrës së votimit për të ditur nëse aty procesi është duke u zhvilluar nëpërmjet PEi-t apo manualisht.

Pra, me pak fjalë, janë 532 qendra votimi për të cilat, presupozohet në rastin më të keq të themi që identifikimi aty nuk po bëhet nëpërmjet pajisjes elektronike të identifikimit.

E kuptojmë shumë mirë gravitetin dhe rëndësinë e kësaj problematike, por kjo është situata.

Jemi përpjekur të korrigjojmë aq sa objektivisht ka qenë e mundur në kohë dhe me resurset njerëzore që kemi pasur për të ndryshuar situatën,” – u shpreh Celibashi.

Ai sqaroi se do të presin një farë kohe me shpresën që kjo gjë do të rregullohet.