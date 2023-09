Këlliçi ironizon Bashën/ “Në 1,200 karrige do ulë 5,500 delegatë“

Ish kandidati i "Bashkë Fitojmë" për Tiranën, Belind Këlliçi ka ironizuar mbledhjen e “jashtëzakonshme” të Kuvendit Kombëtar të Lulzim Bashës, duke e quajtur atë një takim privat.

Në një prononcim për CNA, Këlliçi me nota ironie është shprehur se, me siguri në takimin privat të Bashës në pallatin e Sportit në 1,200 karrige do të ulen 5,500 delegatë.

Ndër të tjera, Këlliçi thekson se, demokratët tashmë i kanë zgjedhur organet dhe drejtuesit e tyre, duke nënkuptuar se ky i Bashës nuk është një Kuvend por një takim privat me të tijtë.

“Në lidhje me mbledhjen e LB nuk kam asnjë koment, pasi demokratët i kanë zgjedhur tashmë organet dhe drejtuesit e tyre. E sotmja është një takim privat në pallatin e Sportit i cili me siguri në 1,200 karrige do të ulë 5,500 delegatë “, ka thënë Këlliçi për CNA.